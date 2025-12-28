Las labores de localización de los cuatro españoles desaparecidos se ha retomado este domingo

El mundo del fútbol lamenta la desaparición del entrenador valenciano Fernando Martín en el naufragio de Indonesia

IndonesiaLos equipos de rescate han ampliado el área de búsqueda de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos, todos ellos menores de edad, desaparecidos al hundirse el barco turístico en el que viajaban en Indonesia.

Las labores de localización de los cuatro españoles desaparecidos se ha retomado este domingo por tercer día después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiese el viernes frente a la isla de Padar, en Indonesia, donde las fuertes corrientes y el mal tiempo están dificultando la búsqueda. Por el momento, solo se han recuperado restos de la embarcación.

Los servicios de rescate han comenzado a realizar una búsqueda nuevamente en las aguas de la isla de Padar, ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente, según han informado las autoridades locales.

Las declaraciones del padre de la mujer, superviviente del naufragio

Enrique Ortuño, familiar de las cuatro personas que han desaparecido en un naufragio en Indonesia, ha explicado que la probabilidad de que sus tres nietos y su yerno sean hallados con vida son pocas.

En declaraciones a EFE este sábado, Ortuño ha indicado que está en contacto continuo con su hija (madre de los tres menores desaparecidos), que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus hijas.

"Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", ha explicado Ortuño.

Las fuertes lluvias y las olas dificultan la búsqueda

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Durante el segundo día de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha detallado que entre los mencionados hallazgos se encuentran partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán.

Fathur ha lamentado las fuertes corrientes, las intensas lluvias y olas de hasta 1,5 metros han ralentizado la búsqueda, si bien ha asegurado que los equipos de rescate han continuado con la operación "a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas".