El cuerpo sin vida del varón estaba "varios kilómetros río abajo, ya en el término municipal de Cártama"

Buscan a dos hombres cuya furgoneta fue arrastrada por el río tras las fuertes lluvias en Alhaurín el Grande

MálagaEl cadáver de uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande (Málaga) ha sido encontrado en la tarde de este 28 de diciembre, en la zona en la que se buscaba a ambos, según ha confirmado el Ayuntamiento.

Ambos quedaron en paradero desconocido durante el temporal de lluvias que afectó a la provincia de Málaga y a la de Granada, donde igualmente se trata de localizar a un motorista arrastrado por un arroyo.

Al mediodía se activaba el dispositivo de búsqueda de dos hombres de 53 y 54 años, después de hallarse la furgoneta en la que viajaban. Se había desplazado a la deriva por el cauce del río Fahala.

Estaba "volcado y con graves daños", según detallaron desde el Instituto Armado. Numerosos efectivos entre patrullas policiales, un helicóptero, bomberos y voluntarios del municipio se sumaban a las labores de rastreo.

En ese contexto, se ha descubierto el cadáver "a varios kilómetros río abajo, a la altura de la Venta Los Cabales, en el término municipal de Cártama", tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

Rescate de una persona atrapada en Pulpí, Almería

Un centenar de personas continúan buscando al otro varón que fue arrastrado por el río, con ayuda "de las unidades caninas de la Asociación SOS Desaparecidos", ha añadido el consistorio.

Por otro lado, en la localidad de Pulpí (Almería), los bomberos del Levante Almeriense han rescatado a una persona que se encontraba atrapada en el interior de su coche, en medio de una inundación.

Las intensas precipitaciones han provocado que un camino en el que confluyen varias ramblas se volviese intransitable. Ahí, a las 13:07 horas, emergencias recibió una llamada en la que se pedía ayuda.

El conductor, "muy nervioso", no podía salir del aprieto, mientras el agua embarrada empezaba a entrar al turismo. Los efectivos movilizados consiguieron ponerlo a salvo, sin que sufriera daños.