El pasado jueves 20 de marzo se aprobó finalmente la Ley de Desperdicio Alimentario . Se había presentado por primera vez durante la pasada legislatura, pero no había tenido luz verde hasta ahora.

Hasta ahora podíamos llevarnos las sobras de la comida que habíamos pedido en un restaurante. Los establecimientos no se podían negar, pero algunos cobraban por los recipientes o por otros conceptos. A partir de ahora no podrán cobrar por los recipientes, que además deben ser reutilizables o reciclables. Además, deberán informar a la clientela sobre la posibilidad de llevarse las sobras. (Esta medida no aplica a restaurantes de bufet libre y similares).