¿Cuántas horas tienen que estar congelados los boquerones en vinagre?

Cada persona tiene un aperitivo que es su preferido , ese que cuando ve en una carta no puede evitar que se le vayan los ojos y pedirlo, incluso si para ello tiene que convencer uno por uno al resto de comensales hasta que se ponen de su lado. Una vez que esto sucede, el siguiente paso es comenzar a buscar la manera de prepararlo por su cuenta, aprender a cocinarlo en casa es la mejor manera para no tener que buscar la aprobación del resto a la hora de pedir y poder disfrutar de ello siempre que se quiera.

No obstante, no podemos olvidar que esos boquerones no están cocinados como tal y, como sucede con muchos pescados que se comen crudos, es necesario tomar ciertas medidas para evitar que puedan resultar peligrosos para la salud. Porque lo único mejor que poder disfrutar de esos boquerones es hacerlo con la certeza de que son seguros; si están preparados de la manera correcta, el único riesgo es por empacho, por no haber sabido parar a tiempo y haber comido algunos (o muchos) de más.