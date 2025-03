Vamos a imaginar uno de esos momentos deliciosos de la vida en el que estás en la barra de un bar (de un buen bar), y tras pedir la bebida y ojear la carta de aperitivos y raciones lo tienes claro: quieres zamburiñas , ese bivalvo sabroso que se pesca en las costas de Galicia y Asturias con intenso sabor a mar. Antes de pedir la cuenta, ya sabes que no será barata, pero la ocasión se merecía ese plato de zamburiñas. Pero si volvemos a la realidad, la probabilidad de que te hayan servido volandeiras o vieiras del Pacífico en vez de zamburiñas es más alta de lo que pensabas. Así que, querido, foodie, ha llegado el momento de aprender a distinguir estos bivalvos entre sí para que no te la cuelen en ninguna ocasión.

No se trata de habladurías, sino de las conclusiones a las que llegó un grupo de científicos asturianos tras un estudio que se publicó en la revista Food Control. En él aseguran que, hasta en un 50% de las ocasiones, los restaurantes ofrecen vieiras como si fueran zamburiñas y en los mercados se etiquetan de manera errónea. Si alguien quiere aferrarse a que con el término “zamburiña” puedes referirte a estos tres bivalvos por sus similitudes de forma y sabor, el reglamento en materia alimenticia es claro al respecto. Este afirma que la información alimentaria no debe inducir a error sobre las características del alimento, y esto incluye su identidad, cualidades y procedencia. Así que no, no pueden servirte ni venderte una volandeira o una vieira como si fuera una zamburiña.