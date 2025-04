El deportista cuenta que creció “como todo el mundo, pensando que los lácteos y la carne eran buenos para la salud. Pensaba que llevaba una vida sana, en definitiva, que me comportaba bien. Luego conocí a algunas personas que me explicaron lo contrato, así que me informé mejor, leí mucho sobre el tema y me di cuenta de que lo que yo creía sano no lo era en absoluto”.