Por todos es conocido que existen diferentes denominaciones para algunos alimentos dependiendo del lugar donde los consumamos o compremos. La riqueza del idioma también podría medirse por este juego de sinonimias gastronómicas. Vamos, que no es lo mismo un camarón en Cádiz que en Galicia. Las características locales, los influjos de otros idiomas o el uso de una raíz latina u otra han provocado estas diferencias, pero en general es el mismo producto con diferente etiqueta. Así, puede ser prácticamente igual pedir bígaros o minchas, bocarte o boquerón, jurel o chicharro, sardina o parrocha, verdel o caballa –esta es una lista sin fin–, pero según donde estemos a lo mejor no nos entienden. Sin embargo, hay denominaciones que pueden guardar diferencias en su especie o características (no siempre), pues algunos de ellos, como los pescados o mariscos, responden a condiciones ambientales diversas, pues el clima o la temperatura del agua los puede determinar.