“¡Hemos añadido nuevo hierro fundido a mi colección de utensilios de cocina con Lodge Cast Iron! Inspirados en algunas de mis canciones más populares y hechos en Tennessee, como yo”, escribió ella en Instagram para promocionar sus productos. En su publicación se puede ver una sartén que se puede utilizar a modo de reloj con el mensaje “workin’ 9 to 5” (“trabajando de 9 a 5”), sacado del estribillo de su éxito ‘9 to 5’. Otra de la sartenes que hará las delicias de sus seguidores, literal y figuradamente, cambia la letra de su canción ‘Jolene’ y dice “Jolene, please don’t take my pan” (“Jolene, por favor, no te lleves mi sartén”), sustituyendo la palabra “man” (“hombre”) por “pan” (“sartén”).