‘The last of us’, drama protagonizado por Bella Ramsey y Pedro Pascal, vuelve con su segunda temporada

Four Sigmatic ha lanzado una edición limitada de café en colaboración con la serie

Uno de los ingredientes del producto es cordyceps, el hongo que causa el apocalipsis en la ficción

El regreso de la serie ‘The last of us’ es uno de los más esperados por los fans de los aclamados videojuegos de PlayStation y también una de las grandes apuestas de HBO para el año 2025. La segunda temporada ya se estrenado en Max en España con su primer capítulo tras una intensa campaña promocional que incluye una llamativa colaboración con una marca de café. El título protagonizado por Bella Ramsey y Pedro Pascal presenta un mundo en el que la civilización moderna ha sido destruida tras un apocalipsis. La causa de la epidemia en la ficción es el hongo cordyceps, que infecta a los seres humanos y los convierte en violentas criaturas. Por otra parte, Four Sigmatic es una compañía que vende productos como cafés y suplementos alimenticios a base de “mezclas repletas de hongos y adaptógenos para mejorar tu vida”.

Para celebrar la llegada de los nuevos episodios de ‘The last of us’, la marca ha lanzado un café orgánico de edición limitada que lleva en su composición el citado hongo. Bajo el nombre de ‘The last of us - Organic high caf ground coffee’ ofrece un café arábico de tueste oscuro con melena de león, cordyceps, vitamina B12 y extracto de grano de café, unos ingredientes destinados a aumentar la concentración y la energía: “Supera los días más ajetreados con el impulso de energía que necesitas para sentirte de maravilla”.

“Infectado con energía” es el lema de la campaña que presenta esta colaboración: “Bebe con responsabilidad o prepárate para superar cualquier situación. Este café está repleto de ingredientes diseñados para la supervivencia”. Según explican en Instagram, el cordyceps es bueno para la resistencia, la melena de león ayuda a tener claridad mental, la vitamina B12 mejora la productividad y el alto contenido de cafeína del producto se debe a “razones obvias”, ya que en el universo de ‘The last of us’ es recomendable mantenerse siempre alerta.

“Four Sigmatic es el patrocinador oficial de café de la serie original de HBO ‘The last of us’. Juntos creamos el café de cordyceps definitivo, lo suficientemente potente como para brindar una claridad mental y una energía imparables”, reza la empresa en su página web, en la que recalca que el producto está “infectado con energía”. El paquete, de 283 gramos, está a un precio de 14 dólares (rebajado un 30 % sobre el coste original de 20 dólares), pero también se podrá encontrar en otras tiendas en Estados Unidos.

¿Es sano el hongo cordyceps?

El cordyceps no es un invento de ‘The last of us’, sino un hongo que existe y que abarca cientos de especies en todo el mundo. “Son parásitos de insectos y producen enzimas que degradan la pared del exoesqueleto para colonizarlos”, explican desde National Geographic. En la ficción, el hongo ha mutado por el calentamiento global y es capaz de infectar el cerebro humano. En la realidad, esto es imposible: el hongo no puede desarrollarse con normalidad por encima de los 32 grados centígrados y los mamíferos regulan la temperatura corporal por encima de los 37 grados. Por tanto, no disponemos de las condiciones biológicas que el cordyceps necesita para sobrevivir.

Desde Four Sigmatic dejan claro que el citado ingrediente no te convertirá en un infectado: “En ‘The last of us’, el cordyceps te domina. ¿En la vida real? Te llena de energía”. La compañía afirma sobre el hongo: “Lleva más de 2.000 años aumentando la resistencia, la energía y el consumo de oxígeno. Los atletas lo juran y la ciencia lo respalda”. Además, destaca que su cordyceps es 100 % vegano y orgánico, “sin bichos, sin dilemas éticos, solo puro poder funcional”.