Además, el producto se somete a un proceso de desecación . Así se reduce la actividad de agua, de modo que se dificulta el desarrollo de microorganismos, dado que no disponen de agua suficiente para crecer. En tercer lugar, se utilizan nitratos o nitritos, que son conservantes que evitan el desarrollo de bacterias patógenas, como C. botulinum.

Como podemos deducir a partir de lo que acabamos de comentar, el problema es que en casa no se controla el proceso: no se miden el pH ni la actividad de agua, no se controlan la temperatura ni la humedad, no se utilizan conservantes, no se analiza el alimento para conocer la posible presencia de microorganismos patógenos… Por eso, elaborar lomo curado según proponen esos vídeos y artículos que circulan por internet es una imprudencia que nos puede salir muy cara.