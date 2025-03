Los embutidos de calidad son un signo de distinción de nuestra gastronomía patria. Casi de manera innata sabemos cuáles son los que no pueden faltar en nuestra cocina para un picoteo de altura; alternamos con gusto lomo, jamón, salchichón o chorizo dependiendo del momento y la situación. Pero, y aquí viene la cuestión a tratar, ¿sabemos conservar el embutido en casa? Todo apunta a que no, para qué engañarnos, ya que solemos tratarlos a todos por igual. Y eso, al final, termina por afectar al sabor y textura de la pieza en cuestión. Te contamos cuáles son los errores más comunes que cometemos al guardar el embutido en casa, porque ha llegado el momento de ponerles fin.

¿Y el resto de embutidos? Si hablamos de los que son frescos, como el jamón cocido, mortadela, etc., no hay duda de que deben ir a la nevera en un recipiente hermético . También puedes guardar en frío el chorizo y el salchichón, pero es un error hacer lo mismo con el lomo. Si no quieres que su textura, apariencia y sabor se modifique, te recomendamos que lo dejes fuera de la nevera. Notarás la diferencia.

Los embutidos pueden llegar a nuestra cocina en diferentes envases o envoltorios, que sin lugar a dudas han sido los más adecuados hasta el momento del consumo. Pero luego no tienen por qué ser los ideales si hablamos de mantener cada pieza en óptimo estado . Como ya hemos dicho, los embutidos frescos deben guardarse en envases herméticos, sin importar si los compraste envasados o cortados el peso. Además de conservarse en buenas condiciones, no se contaminarán de olores del resto de la nevera ni se secarán antes de tiempo.

A veces no podemos calcular la cantidad exacta de embutido que tenemos que cortar y la tendencia es, en esos casos, a cortar de más. Siempre que puedas, ve cortando tus piezas de chorizo, salchichón, lomo o jamón al momento. Si no, lo que no se coma en el momento tenderá a resecarse. Para evitarlo en la medida de lo posible, ese embutido que sobra deberá ir a la nevera y, como ya sabes, bien envuelto en papel film para que no pierda humedad.