¿Qué hacen con la comida los supermercados, la industria y los restaurantes ante un apagón?

Para entender cómo funciona, podemos fijarnos en la industria alimentaria porque es el caso más complejo y nos puede servir para comprender lo que ocurre en otros ámbitos, como la restauración (bares, restaurantes, etc.) y la distribución (supermercados, tiendas de alimentación, etc.).

En primer lugar, ese sistema de gestión de seguridad alimentaria debe contar con una serie de planes destinados a establecer las condiciones adecuadas para favorecer la manipulación segura de los alimentos . Por ejemplo, se deben tomar medidas para asegurar que las instalaciones se encuentren en buen estado, que la maquinaria esté limpia y desinfectada, que no haya plagas de insectos y roedores, que los residuos se gestionen de forma adecuada, que el agua que se utilice sea apta para uso alimentario, etc.

Imaginemos por ejemplo que hablamos de una fábrica de hamburguesas. Como se trata de carne cruda y que además está picada, es un producto muy sensible, en el que se deben extremar las medidas destinadas a asegurar su inocuidad; por ejemplo, la higiene de los operarios, de las instalaciones y la maquinaria; la frescura y el estado microbiológico de las materias primas… Y, por supuesto, la temperatura . No solo durante todo el proceso de producción, sino también durante el almacenamiento y la distribución.

En los protocolos que define cada productor, según sus características particulares (el tipo de producto, el proceso, las instalaciones, etc.), se definen los criterios que permiten decidir si el producto se encuentra en riesgo y las actuaciones que se deben tomar para poder corregirlo. Por ejemplo, el fabricante puede establecer que si la temperatura sube por encima de 5ºC y se mantiene así durante más de una hora, el producto ya no se considera seguro (para ello debe apoyarse en razones fundamentadas, como análisis microbiológicos).

También puede establecer medidas encaminadas a evitar que eso ocurra . Por ejemplo, puede contar con grupos electrógenos de emergencia para que el equipo de frío pueda seguir funcionando en caso de apagón, puede establecer una norma interna para prohibir la apertura de las cámaras de frío en caso de falta de suministro eléctrico, etc.

Si la falta de suministro eléctrico es breve (en torno a 24 horas), lo más probable es que no tenga ninguna repercusión sobre el producto. Aunque esto dependerá mucho del tipo de operador que estemos hablando y de sus características particulares. Por ejemplo, las grandes empresas suelen contar con grupos electrógenos, buenas instalaciones (buen diseño de las plantas, buen aislamiento, etc.). No solo ocurre en plantas productoras. También algunas tiendas de cadenas de supermercados cuentan con este tipo de sistemas.