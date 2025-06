Cristina Rodrigo, sobre su revolución vegana: "Disfruto más de la comida"

Iván Fuente 21 JUN 2025 - 10:00h.

En ‘Mi revolución vegana’ Cristina Rodrigo cuenta las dificultades, su lucha personal y las críticas por ser vegana

La autora, de familia taurina, es una activista por los derechos de los animales

Compartir







El desarrollo de las sociedades ha llevado al ser humano a tomar una mayor consciencia de la necesidad de cuidar su entorno natural y de tener un profundo respeto por los animales. Una corriente que desde hace un tiempo ha ido calando más y más hondo en la gente hasta el punto de cambiar los hábitos de consumo hacia otros en los que no se contemple el consumo de productos de origen animal. De eso trata el veganismo, una filosofía de vida que abraza y defiende Cristina Rodrigo, autora de ‘Mi revolución vegana’ (RBA Libros).

“Un día me di cuenta de que comer animales no encajaba con mi valores” cuenta la activista que ya lleva 15 años siendo vegana. Criada en una familia taurina y ganadera, su forma de ver la vida la llevó a dar un cambio radical y dejar de comer productos de origen animal. Una decisión que, asegura, nunca tuvo “marcha atrás”.

Lejos de ser un problema o un paso complicado de dar, Cristina Rodrigo cree que lo más difícil “sigue siendo vivir en un mundo donde el sufrimiento animal está normalizado. A veces se hace cuesta arriba ser consciente de todo lo que les hacemos y no poder pararlo”. No en vano, la autora asevera que para ella “los animales (o sus productos) no son comida. Me costaría tanto comer cualquier animal como a muchas personas comer perro”.

“Lo más fácil de ser vegano es comer”

“Aunque pueda parecer sorprendente, lo más fácil de ser vegano es comer. De hecho, desde que me hice vegana disfruto mucho más de la comida”, dice la autora de ‘Mi revolución vegana’. Un libro en el que no sólo es un relato personal en el que desgrana sus luchas consigo misma y las críticas que recibe, sino que es un argumentario en defensa del veganismo. Tal es su concienciación que asegura que nunca contempla hacer excepciones, aunque admite que en ocasiones es posible que la hayan “colado” alimentos de origen animal en lugar de otros veganos.

PUEDE INTERESARTE Los frijoles más sabrosos: la receta para acompañar tus platos favoritos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al hilo de esto, Cristina Rodrigo confiesa que aún hay lugares donde es complicado encontrar opciones veganas, aunque cada vez son menos. En casa, eso sí, los problemas se convierten en oportunidades cuando se habla de comida casera. En su nevera siempre hay “humus y leche de soja, además de fruta y verdura”, con lo que el sustento está asegurado. ¿Y sus alimentos favoritos? “Es difícil decir unos pocos… los garbanzos, patatas, dátiles, crema de cacahuete y un buen pan de masa madre. Y si el café contara como alimento, estaría en el top”, enumera.

Los consejos de Cristina Rodrigo para iniciarse en el veganismo

Cristina Rodrigo tiene claro que para hacerse vegano hay que tener las cosas claras. “Hay que saber por qué lo haces e informarse bien. Cuanto más seguro estés de tu decisión, menos sentirás la necesidad de justificarla”, explica antes de afirmar que también son necesarias grandes dosis de paciencia. “Sé amable contigo mismo y ármate de paciencia, tanto contigo como con los demás. La vas a necesitar”, dice.

Y si alguien de nuestro entorno más cercano decide ser vegano, la autora nos aconseja que no le digamos “que no lo sea. Si ha tomado esa decisión, es porque le importa. En lugar de verlo como un problema, puede ser una oportunidad para conectar con él o con ella y sus valores. Lo mejor es apoyarle, informarse juntos y asegurarse de que tenga una alimentación completa y equilibrada”, ahonda. Consejos para empezar una revolución vegana y caminar hacia una vida más respetuosa con los animales. Escrito queda.