De vegana a empresaria de la carne: "La clave no es eliminar alimentos, sino producirlos bien"

A primera vista, la historia de Begoña Pérez parece una paradoja . Veterinaria de formación, exvegetariana por convicción ética y ahora fundadora de una empresa cárnica. Pero no una cualquiera: Nana Food es un proyecto radicalmente distinto, que busca demostrar que otra manera de producir y consumir carne no solo es posible, sino urgente. “Todo nació de una idea muy sencilla: volver a lo que hacían nuestros abuelos . Ellos cultivaban su comida, cuidaban a sus animales con respeto y todo tenía un sentido más lógico”, explica Begoña.

Durante años, Begoña fue vegetariana. “¡Ni de broma! En ese momento veía la carne como algo incompatible con la sostenibilidad”, admite. Pero al conocer la trastienda de la producción industrial y, a la vez, las posibilidades de modelos regenerativos, se dio cuenta de que no se trataba de renunciar a la carne, sino de cambiar la forma en que se produce. Ese giro no fue fácil de explicar a su entorno: “Sí, claro, hubo muchas preguntas del tipo: ‘¿Pero cómo, si tú eras vegetariana?’ Pero los que me conocen bien saben que siempre he sido curiosa, inconformista y muy sensible con el respeto a los animales”.