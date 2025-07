Daniel Brito 14 JUL 2025 - 17:14h.

El reconocido chef ha hablado sobre la importancia de medir bien todos los ingredientes en cualquier receta

Albert Adrià, el chef en busca de estrella: "Ojalá haber inventado la pizza, lo que me querría la gente"

Compartir







La cocina no deja de ser una ciencia en la que todos los ingredientes tienen que unirse armónicamente para conseguir el resultado deseado. Sobre todo en repostería, donde las cantidades juegan un papel fundamental. Pero si en lo dulce es importante saber qué cantidad de ingredientes utilizar, en los platos salados que hacemos en nuestro día a día también ocurre, aunque creamos que no. Y de eso saben mucho los mejores chefs, como Ferran Adrià, que anima a ser un tanto más exigentes con las cantidades de los platos más caseros y costumbristas.

El sofrito es una de las bases de la cocina española y mediterránea. Sin su existencia no podríamos hacer una buena paella o una carne en salsa sabrosa, pero el chef que elevó elBulli al olimpo de la gastronomía mundial tiene claro que no siempre se hace un sofrito como se debería, y que las cantidades deben medirse bien para lograr el equilibrio adecuado de los sabores.

PUEDE INTERESARTE La receta de Ferran Adrià para que la coliflor le guste a todo el mundo

Adrià, a favor de pesar los ingredientes en todas las recetas

Recientemente Ferran Adrià visitó el programa catalán Col·lapse y fue muy contundente al hablar de la precisión que se necesita en cualquier área de la cocina para conseguir que la receta salga lo más perfecta posible.

“Cuando la gente hace pastelería siempre pesa los ingredientes. Cuando hace recetas saladas no. Y no sé por qué. Un sofrito no es una cebolla y dos tomates. Son 100 gramos de cebolla y 80 gramos de tomate”, explicaba el chef, señalando la importancia de medir bien las cantidades de los ingredientes en cualquier preparación, no solo en la repostería o en panadería.

Cierto es que en recetas saladas, sobre todo cuando tenemos un plato muy integrado, se evita medir las cantidades y simplemente se cocina a ojo sin tener la precisión necesaria, por lo que no siempre va a quedar igual de bien (o de mal) que si se cocinara con las cantidades exactas cada vez que se elabora. Además de que no todos los ingredientes, por mucho que sean el mismo, son iguales. Un día te puede tocar cocinar con un pimiento mediano y otro día el que tienes es más pequeño. Lo mismo ocurre con la cebolla, el ajo, la zanahoria y otros tantos. Por lo que mejor medir bien para lograr siempre el mejor resultado, tal y como hace Ferran Adrià.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias