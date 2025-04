Los últimos meses de Albert Adrià han sido una montaña rusa. A principios de noviembre de 2024 el cocinero de Enigma fue reconocido como el segundo mejor chef del mundo por The Best Chef Awards y hace solo unas semanas recibió los dos soles Repsol en la gala celebrada en Santa Cruz de Tenerife con sus compañeros aplaudiendo en pie. Sin embargo, aunque entraba en todas las quinielas, en la última gala de las estrellas Michelin se mantuvo con su estrella concedida en 2018 y no logró la segunda, pese a que siempre se espera que se le nombre y muchos chefs le han mostrado su apoyo defendiendo que la merece.