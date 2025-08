Tortilla de patatas y filetes empanados: ¿es seguro llevarlos a la playa o a la piscina?

Son dos de los recursos más clásicos de los que tiramos cuando llevamos la comida a la playa o a la piscina

Que siempre se haya hecho no es garantía de nada. ¿Es buena idea llevar tortilla de patata y filetes empanados o supone un riesgo importante?

Compartir







A estas alturas casi todo el mundo sabe que en verano hay que tener especial cuidado con los alimentos. Y es que las altas temperaturas pueden favorecer el desarrollo de bacterias capaces de causarnos enfermedades. Por eso a veces no tenemos muy claro qué llevar cuando vamos a comer a la playa o a la piscina. Muchas personas recurren a clásicos de toda la vida, como la tortilla y los filetes empanados. Pero conviene tener precaución porque, a pesar de lo que mucha gente piensa, estos alimentos también pueden suponer un riesgo, sobre todo si no los manipulamos adecuadamente.

El problema del calor

Como ya hemos señalado, el principal riesgo que podemos encontrar en estas situaciones es la posible presencia de bacterias patógenas. La más conocida es Salmonella, pero podríamos citar muchas otras, como Escherichia coli, Listeria, Campylobacter y un largo etcétera.

PUEDE INTERESARTE Gazpacho de sandía: la receta más refrescante para el verano

Todas ellas tienen algunas características en común. Por ejemplo, se desarrollan fácilmente a temperatura ambiente. Además, cuanto más alta es la temperatura, más rápido se multiplican. Por eso hay que tener especial precaución en verano, sobre todo al aire libre, como cuando vamos a la playa o a la piscina, donde las temperaturas pueden rondar fácilmente los 30ºC o más.

PUEDE INTERESARTE El truco para que los calamares rebozados te queden más tiernos

Estas bacterias necesitan además otros requerimientos para desarrollarse. Por ejemplo, crecen fácilmente sobre alimentos ricos en nutrientes y en agua. Por eso se pueden desarrollar con más facilidad en alimentos como queso fresco o sandía cortada, mientras que en otros como las nueces o el queso curado lo tienen más difícil.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cocinar ayuda, pero no lo es todo

Se suele pensar que cocinar los alimentos los hace invulnerables por aquello de que “el calor lo mata todo”. Y es cierto que ayuda. Las altas temperaturas del cocinado eliminan la mayoría de bacterias patógenas y hacen que los alimentos sean mucho más seguros.

Pero hay que tener siempre presente que cocinar los alimentos no es una medida suficiente para asegurar su inocuidad. Para empezar, hay bacterias que producen estructuras o toxinas resistentes a las altas temperaturas del cocinado.

Además, si el cocinado no se realiza correctamente, puede ser insuficiente para eliminar las bacterias comunes. Por eso es necesario cocinar hasta que se alcanzan ciertas temperaturas durante un tiempo determinado. En el caso de la tortilla, se recomienda cocinar hasta que esté bien cuajada por dentro, lo que es indicativo de que se han alcanzado al menos 70ºC en el interior, algo que asegura la eliminación de bacterias como Salmonella.

Por último, no hay que olvidar que esa medida por sí sola no es suficiente. Por ejemplo, la tortilla podría estar en perfecto estado cuando la terminamos de cocinar, pero contaminarse después si la manipulamos con utensilios sucios o con las manos sucias.

Entonces ¿podemos llevar tortilla y filetes o no?

Es cierto que hay alimentos más delicados, como la fruta cortada, sobre todo porque, tanto la tortilla como los filetes, tienen dos puntos a su favor: han sido cocinados, lo que elimina bacterias, y contienen una cantidad de agua relativamente baja, en comparación con sus materias primas (huevo crudo, carne cruda, etc.).

Pero eso no quiere decir que sean especialmente invulnerables al calor del verano. De hecho, podríamos decir que la tortilla es un alimento de riesgo, sobre todo si no está bien cuajada. Así, si no vamos a tomar medidas especiales y simplemente pretendemos llevar la tortilla o los filetes en una mochila para pasar la mañana en la playa o la piscina, no es buena idea.

Medidas que deberíamos tomar para evitar sustos

Si queremos llevar tortilla y filetes a la playa o a la piscina conviene seguir unas recomendaciones básicas, que son muy sencillas, pero también muy importantes:

Limpieza : lavar bien las manos antes de manipular los alimentos y mientras lo estamos haciendo. Por ejemplo, antes de cocinar, después de tocar los huevos o la carne cruda, antes de comer, etc. También es fundamental utilizar siempre utensilios limpios.

: lavar bien las manos antes de manipular los alimentos y mientras lo estamos haciendo. Por ejemplo, antes de cocinar, después de tocar los huevos o la carne cruda, antes de comer, etc. También es fundamental utilizar siempre utensilios limpios. Separar los alimentos limpios y listos para consumir de los que están sucios o crudos. Por ejemplo, si no mantenemos un orden adecuado en la cocina podríamos contaminar la tortilla con la carne cruda o los filetes ya cocinados con los huevos crudos.

de los que están sucios o crudos. Por ejemplo, si no mantenemos un orden adecuado en la cocina podríamos contaminar la tortilla con la carne cruda o los filetes ya cocinados con los huevos crudos. Cocinar adecuadamente : hasta que la tortilla y los filetes estén bien hechos por dentro

: hasta que la tortilla y los filetes estén bien hechos por dentro Enfriar: sin duda, esta es una de las medidas más importantes. Es fundamental mantener los alimentos perecederos a temperaturas de refrigeración en todo momento. Tanto las materias primas que lo requieran (huevos, carne, etc.), como los alimentos una vez preparados. Eso significa que, si queremos llevar tortilla y filetes a la playa o la piscina, es importante hacerlo en una nevera con placas acumuladoras de frío, y tratar de mantener la comida en un lugar lo más fresco posible (por ejemplo, tratar de evitar el sol directo).

Además, es importante consumir estos alimentos lo antes posible, ya que el tiempo juega en contra de su inocuidad.