Hace no demasiado era complicado acceder a información sobre nuevas dietas y alternativas alimenticias saludables. Sin embargo, en el mundo inundado de información sobre nutrición que vivimos, es relativamente fácil encontrarse con voces fiables y bien informadas. Ahora el problema es diferente, saber cuáles de ellas nos ofrecen el mejor mensaje y cuáles debemos descartar.

Por fortuna, son muchos los y las nutricionistas en redes sociales que destacan por su claridad, evidencia científica y capacidad para desmitificar conceptos complejos. Hoy traemos cinco de los más influyentes y respetados nutricionistas en redes que nos pueden guiar hacia una alimentación saludable y equilibrada.

Cinco nutricionistas de habla hispana a los que seguir

Marián García ( @boticariagarcia ) : Farmacéutica y nutricionista española que ha ganado popularidad por su enfoque claro y humorístico sobre la salud y la nutrición. A través de sus redes sociales y su blog, Boticaria García ofrece consejos prácticos y desmitifica muchas de las falsas creencias sobre alimentación y productos de salud. Su enfoque está basado en la evidencia científica, lo que la convierte en una fuente confiable para obtener información veraz sobre nutrición. Sus libros y apariciones en medios de comunicación también han contribuido a su reputación como experta en la materia.

: Estamos ante una dietista-nutricionista y autora de un blog. Martínez aborda temas de nutrición y salud pública, desmintiendo mitos y proporcionando información clara y útil sobre la alimentación. Su presencia en redes sociales es destacada por su capacidad para combinar rigor científico con un estilo comunicativo accesible y atractivo. Además, Lucía es autora de varios libros sobre nutrición y salud . Carlos Ríos ( @carlosriosq ) : El creador del movimiento "Realfooding", que promueve el consumo de alimentos reales y la reducción de ultraprocesados en la dieta. Ríos ha logrado crear una comunidad comprometida con una alimentación más saludable y natural. Busca educar sobre la importancia de leer etiquetas y elegir alimentos de calidad, desmitificando muchas de las creencias erróneas sobre los productos alimentarios. Carlos Ríos también ha publicado libros y es un habitual en conferencias y eventos de salud y nutrición.

Tres nutricionistas que nos gustan de habla inglesa

Joy Bauer ( @joybauer ) : Es la nutricionista del programa "Today Show" de NBC y fundadora de Nourish Snacks. Con más de 325,000 seguidores en Instagram, Bauer ofrece consejos de nutrición prácticos y basados en evidencia. Su enfoque en la nutrición no solo se limita a la alimentación saludable, sino que también abarca la salud mental y el bienestar general. Bauer es autora de numerosos libros de nutrición y regularmente comparte recetas saludables y consejos dietéticos a través de sus redes sociales y su sitio web.

Estos nutricionistas no solo comparten sus conocimientos sobre alimentación saludable, sino que también luchan contra la desinformación nutricional que abunda en internet. Siguiendo sus consejos y aprendiendo de sus contenidos, podemos conseguir información fiable y basada en la evidencia que nos permita mejorar la dieta y nuestra salud general.