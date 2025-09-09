Jennifer Garner dedicó un episodio de su serie ‘Pretend Cooking Show’ a cocinar para sus mascotas
Jennifer Garner es una actriz reconocida a nivel internacional, pero no todo el tiempo que pasa delante de una cámara lo dedica al rodaje de películas y series. La estadounidense está al frente de ‘Pretend Cooking Show’, una sencilla serie de cocina cuyos capítulos cortos sube a YouTube y a redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de 17 millones de seguidores. Ella enseña que puede no ser una experta entre fogones, pero trata de animar a todo el mundo a cocinar. Después de intentar ser panadera y elaborar una focaccia de romero, ha demostrado que no solamente hace platos para sus familiares y amigos, sino también para mascotas.
“Este es un episodio muy especial centrado en nuestros amigos peludos”, escribe la intérprete para presentar el vídeo. Además, destaca que es un proyecto muy fácil para hacer con niños y mantenerlos ocupados durante sus vacaciones. “¿La mejor parte de estas recetas? Satisfacción garantizada al 100 %”, remata antes de dar paso a un par de elaboraciones: unas golosinas para perros y otras para gatos, “para tus propias mascotas, para regalar a amigos o para dar a las protectoras locales”.
Receta de comida para gatos de Jennifer Garner
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de oliva o de coco
- Harina
- 1 cucharada de catnip o hierba gatera seca
- 150 gramos de zanahoria cortada en trozos muy finos
- 2 huevos
- Agua fría
Elaboración
Paso a paso
Precalienta el horno a 190 grados centígrados y coloca papel de horno en una bandeja.
Usa una batidora y un recipiente de tamaño mediano para mezclar el aceite de oliva y la harina hasta conseguir una textura arenosa.
Añade la hierba gatera seca.
Agrega las zanahorias tras cortarlas en trozos muy finos, por ejemplo, usando un rallador.
Echa los 2 huevos.
Si notas que la mezcla está demasiado seca, suma un poco de agua fría. En cambio, si observas que la mezcla está demasiado húmeda, añade un poco de harina.
Cubre una superficie con harina con un espesor que supere el medio centímetro, extiende la masa sobre ella y espolvorea un poco más de harina sobre la misma si lo ves necesario.
Usa un cuchillo o un cortador de pizza para cortar la masa en pequeños cuadrados, de 1,25 centímetros de lado, aproximadamente.
Coloca estos cuadrados de masa en la bandeja del horno.
Deja que se hagan durante 12 minutos, hasta que veas que empiezan a dorarse.
Retira las golosinas para gatos del horno y deja que se enfríen antes de servirlas.