Paso a paso

Precalienta el horno a 190 grados centígrados y coloca papel de horno en una bandeja.

Usa una batidora y un recipiente de tamaño mediano para mezclar el aceite de oliva y la harina hasta conseguir una textura arenosa.

Añade la hierba gatera seca.

Agrega las zanahorias tras cortarlas en trozos muy finos, por ejemplo, usando un rallador.

Echa los 2 huevos.

Si notas que la mezcla está demasiado seca, suma un poco de agua fría. En cambio, si observas que la mezcla está demasiado húmeda, añade un poco de harina.

Cubre una superficie con harina con un espesor que supere el medio centímetro, extiende la masa sobre ella y espolvorea un poco más de harina sobre la misma si lo ves necesario.

Usa un cuchillo o un cortador de pizza para cortar la masa en pequeños cuadrados, de 1,25 centímetros de lado, aproximadamente.

Coloca estos cuadrados de masa en la bandeja del horno.

Deja que se hagan durante 12 minutos, hasta que veas que empiezan a dorarse.

Retira las golosinas para gatos del horno y deja que se enfríen antes de servirlas.