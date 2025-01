Los amantes de los perros no siempre lo tienen fácil a la hora de encontrar lugares ‘pet friendly’ , aunque cada vez son más los establecimientos que admiten la entrada con animales. Existen cafeterías y restaurantes donde está permitido acceder con tu mascota, pero en Roma han llevado esta idea a un nuevo nivel con Fiuto (Via Flaminia 498 / 500), un exclusivo restaurante italiano para perros en el que también pueden comer los humanos.

El negocio se presenta como “un restaurante refinado y acogedor con dos chefs y dos cocinas distintas ”, una para los perros y otra para sus dueños. El local ofrece la posibilidad de cenar al mismo tiempo que tu perro, que puede estar en una cómoda cama al lado de tu mesa disfrutando de su propia comida. Los animales se distribuyen por el espacio separando a los pequeños de los grandes, con la intención de evitar posibles conflictos entre ellos. Un hilo musical tranquilo y una iluminación tenue contribuyen a que reine la paz y no se escuchen ladridos.

El restaurante presenta una amplia carta para humanos y otra para perros, que ha sido elaborada teniendo en cuenta que muchos de ellos padecen alergias. Los platos se piden en función del tamaño de la mascota: S (entre 2 y 10 kilos), M (entre 11 y 20 kilos), L (entre 21 y 30 kilos) y XL (más de 31 kilos). Marco, uno de los propietarios, explicó en una entrevista con The Guardian: “Se utilizan únicamente productos de primera calidad. Queremos asegurarnos de que cuando un perro come aquí, come tan bien como los humanos”.