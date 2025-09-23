Así fue la gala de los primeros Premios Yummy: Violeta, Marta Delicious o Roro, gastro influencers ganadoras
La I edición de los Premios Yummy son los galardones que premian a los creadores digitales del sector foodie y gastronómico
Delicious Martha, RoRo, Lucía Martínez (Lu sin gluten), Alba y Sofía Atienza (Lacrimaterrae) o Violeta Mangriñán han sido algunos de los ganadores en esta primera edición
El Teatro Príncipe Pío de Madrid ha sido el escenario de la primera edición de los Premios Yummy 2025, los galardones dedicados a reconocer el talento, la creatividad y la innovación de los creadores de contenido del sector foodie y gastronómico en redes sociales y que se ha podido seguir en directo en Mediaset Infinity. Para la gala, han estado presentes numerosas personalidades del mundo de la cocina de nuestro país, como los chefs Javi Peña (@penachef), Pepe Rodríguez (@pepe_rodriguezrey), además de reconocidos influencers que han hecho de la temática gastro el epicentro de su contenido, como Marta Verona (@martamchef6), Boukie (@_boukie_), Telmo Trenado (@telmotrenado), o Inés Basterra (@hoycomemossano). Y no han faltado tampoco personajes del panorama social como Patricia Cerezo o María León. Todo ello liderado por una anfitriona de excepción, Paula Monreal (@paufeel), quien con sus casi 3 millones de seguidores solo en Instagram ha sido la impulsora de estos premios junto con la agencia MADISON.
Nada más llegar al evento, los invitados fueron recibidos por los creadores Iban García (@ibngarcia) y María Reus (@mariareushuang) en una alfombra roja. Tras darles la bienvenida, pudieron disfrutar de un catering y de activaciones de marcas patrocinadoras y colaboradoras del evento. La gala comenzó con la actuación de la cantante Sofía Ellar, quien deleitó a los asistentes con algunos de sus temas más reconocidos, para después dejar paso a los dos presentadores. Por un lado, el reconocido creador de contenido y presentador de televisión Xuso Jones (@xusojones), y por otro lado, la influencer digital generada por Inteligencia Artificial, Alba Renai (@albarenai), quienes fueron dando paso a entregadores y premiados.
Los ganadores de los I Premios Yummy
Los ganadores fueron los siguientes:
- YUMMY HEALTHY – By Moulinex: Inés Basterra (@hoycomemossano)
- YUMMY LIFESTYLE – By CeraVe: Verónica Sánchez (@oh.mamiblue)
- YUMMY TRADICIONAL – By Tefal: Paola Freire (@foodtropia)
- YUMMY STREET FOOD – By McDonald’s: Nieves Felipo (@nievesfelipo)
- YUMMY EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO – By ElPozo: Violeta Mangriñán (@violeta)
- YUMMY POSTRES – By Turrón 1880: Marta Sanahuja (@deliciousmartha)
- YUMMY VINO – By Comunidad de Madrid: Alba y Sofía Atienza (@lacrimaterrae)
- YUMMY SIN GLUTEN – By Gullón: Lucía Martínez (@lu.singluten)
- YUMMY VEGGIE: Gloria Carrión (@lagloriavegana)
- YUMMY REVELACIÓN – By Zespri: Marta García Bou (@boukie)
- YUMMY PREMIUM CHEF DIGITAL – By Bimbo Burger Estilo Artesana: Ángela Gimeno (@angelamchef12)
- YUMMY DEL AÑO – By El Corte Inglés Food: Roro (@whoisroro)
- YUMMY TRAYECTORIA PROFESIONAL: María Albero (@saboreanda)
- YUMMY HONORÍFICO: Marta Sanahuja (@deliciousmartha)