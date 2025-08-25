Plátano, chocolate, crema de cacahuete y sin gluten: la receta del bizcocho más blandito y jugoso
Lucía Martínez nos da la receta de un bizcocho sin gluten sencillo perfecto para acompañar cualquier merienda
Hacer un postre saludable, sin gluten y con el que poder desayunar o merendar con toda la familia. Un bizcocho siempre es una opción para ello, aunque hay quien aún es reticente para hacerlos sin gluten, pero quedan igual de ricos y esponjosos que cualquier otro. Más aún si sigues la receta y los consejos de Lucía Martínez en el nuevo vídeo de ‘Las recetas de Lu sin gluten’ con el que lograr el bizcocho perfecto.
Lucía Martínez cuenta paso a paso en el vídeo la receta de este bizcocho con detalle para lograr un sabor exquisito con el que seguro que triunfarás. Además, da algunos trucos clave para conseguir un resultado perfecto, como que los ingredientes húmedos se deben mezclar siempre los primeros antes de añadir los secos.
Una textura esponjosa y un sabor potente gracias al chocolate y su combinación con los plátanos maduros que remata el toque final de la crema de cacahuete. Sin duda una mezcla de chuparse los dedos con la que se logra un bizcocho para mojar bien en café o leche. ¿Quieres ver la receta? Lucía Martínez te la cuenta en el vídeo.
La receta del bizcocho sin gluten más esponjoso
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 50 mililitros de leche o de bebida vegetal
- 50 gramos de azúcar moreno
- 30 gramos de aceite de oliva
- 2 huevos
- 50 gramos de harina de sarraceno
- 50 gramos de harina de arroz
- 20 gramos de almidón de maíz
- ½ sobre de levadura de repostería
- 3-4 onzas de chocolate 85%
- Crema de cacahuete
Elaboración
Cómo hacer el bizcocho
Lucía Martínez explica en el vídeo cómo hacer el bizcocho, para que es necesario precalentar el horno a 180 ºC por arriba y abajo para luego hornear durante 35-40 minutos, sin pasarse para que no quede seco. Dale al play para descubrir la receta completa y hacer un bizcocho esponjoso y jugoso.