Lucía Martínez 25 AGO 2025 - 08:30h.

Lucía Martínez nos da la receta de un bizcocho sin gluten sencillo perfecto para acompañar cualquier merienda

Hacer un postre saludable, sin gluten y con el que poder desayunar o merendar con toda la familia. Un bizcocho siempre es una opción para ello, aunque hay quien aún es reticente para hacerlos sin gluten, pero quedan igual de ricos y esponjosos que cualquier otro. Más aún si sigues la receta y los consejos de Lucía Martínez en el nuevo vídeo de ‘Las recetas de Lu sin gluten’ con el que lograr el bizcocho perfecto.

Lucía Martínez cuenta paso a paso en el vídeo la receta de este bizcocho con detalle para lograr un sabor exquisito con el que seguro que triunfarás. Además, da algunos trucos clave para conseguir un resultado perfecto, como que los ingredientes húmedos se deben mezclar siempre los primeros antes de añadir los secos.

Una textura esponjosa y un sabor potente gracias al chocolate y su combinación con los plátanos maduros que remata el toque final de la crema de cacahuete. Sin duda una mezcla de chuparse los dedos con la que se logra un bizcocho para mojar bien en café o leche. ¿Quieres ver la receta? Lucía Martínez te la cuenta en el vídeo.