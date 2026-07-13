Lía Gómez 13 JUL 2026 - 11:38h.

Un jurado formado por algunos de los cocineros más prestigiosos del mundo ha elegido el percebe de Puerto de Vega como el mejor del planeta tras una cata a ciegas entre 26 muestras

El percebe, ese bicho rarito (y exquisito) de los acantilados galegos

Compartir







Hay productos que no necesitan demasiadas presentaciones. Basta un bocado para entender por qué están considerados auténticos tesoros gastronómicos. El percebe es uno de ellos. Su intenso sabor a mar, la dificultad de su extracción y la escasez de las mejores piezas lo convierten en uno de los mariscos más codiciados. Y ahora, además, ya tiene un ganador oficial: el mejor percebe del mundo de 2026 habla con acento asturiano.

El reconocimiento se ha otorgado en el II Campeonato Mundial del Percebe, celebrado en la localidad coruñesa de Cedeira, donde un jurado formado por algunos de los nombres más prestigiosos de la gastronomía como Albert Adrià, Bittor Arguinzoniz, Javier Olleros, Diego García y Alfredo Vozmediano, eligió mediante una cata completamente a ciegas, el mejor lote entre 26 muestras procedentes de distintos puntos del Atlántico y del Cantábrico. El vencedor fue el percebe de la Cofradía de Puerto de Vega (Asturias), que logró imponerse con 129 puntos.

La valoración que le hizo triunfar

Los jueces valoraron aspectos como el aroma, la textura, el sabor y el aspecto de cada muestra sin conocer su procedencia, dejando a un lado cualquier prejuicio sobre el origen del producto. En esta edición participaron percebes llegados desde Galicia, Asturias, País Vasco, Portugal, Francia, Marruecos, Mauritania o Senegal, lo que convierte el reconocimiento en uno de los más importantes para este marisco.

Además, Asturias consiguió un doble éxito, ya que Luarca también logró subir al podio con la tercera posición, mientras que Cedeira, ganadora de la edición anterior, quedó en segundo lugar.

Un marisco que justifica su fama... y también su precio

El percebe es uno de los productos más exclusivos del mar por una razón evidente: obtenerlo no resulta nada sencillo. Crece adherido a rocas batidas por el fuerte oleaje y su recolección sigue siendo completamente artesanal. Los percebeiros trabajan en condiciones muy exigentes, pendientes de las mareas, el viento y el estado del mar, jugándose literalmente la vida para arrancar las mejores piezas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A esa dificultad se suma que la extracción está muy regulada mediante cupos y permisos, con el objetivo de garantizar la conservación del recurso. Todo ello explica que el percebe alcance precios muy elevados, especialmente cuando se trata de ejemplares de máxima calidad.

En el mercado, el precio puede variar enormemente según la temporada, el tamaño o la disponibilidad. En épocas de alta demanda, como Navidad, no es extraño encontrar percebes que superan los 150 o incluso los 200 euros por kilo, mientras que durante el resto del año las mejores piezas suelen moverse en una amplia horquilla que ronda entre 60 y 120 euros el kilo, dependiendo del origen y del calibre.

La roca también cambia el sabor

Uno de los aspectos más curiosos de este marisco es que no todos los percebes saben igual. La roca en la que crecen, la fuerza con la que rompe el oleaje, la exposición al sol, la altura a la que se desarrollan o incluso el tiempo que permanecen adheridos modifican su textura y su intensidad. Precisamente por eso, el campeonato busca comparar los lotes sin revelar su procedencia, dejando que sea únicamente el producto el que hable. En esta edición, el percebe de Puerto de Vega fue el que convenció al jurado, situando a la costa asturiana en lo más alto de uno de los productos más emblemáticos del Atlántico.

Un producto que apenas necesita cocina

Cuando el percebe es de gran calidad, los cocineros coinciden en que la mejor receta es la más sencilla. Basta una cocción breve en agua con sal para conservar toda su jugosidad y ese característico sabor que concentra toda la fuerza del mar en un solo bocado.

El triunfo de Puerto de Vega refuerza también el prestigio de la costa asturiana como uno de los grandes territorios marineros del país y pone en valor un oficio tan antiguo como arriesgado. Detrás de cada percebe hay horas de trabajo en el mar, una recolección completamente manual y un producto que sigue siendo uno de los mayores lujos de nuestra gastronomía.