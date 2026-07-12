Fiesta 12 JUL 2026 - 20:22h.

La colaboradora de 'Fiesta' se muestra en contra de que Tamara Gorro "juegue con el misterio" tras publicar una imagen desde el hospital

Todos los programas de 'Fiesta' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Tamara Gorro hacía saltar las alarmas el pasado viernes tras publicar una imagen desde el hospital en la que aparecía tumbada en la camilla junto a su doctor. Una publicación que ha generado mucha curiosidad, ya que la famosa no ha contado el motivo por el que se encontraba ingresada. En 'Fiesta' nuestra colaboradora Alexia Rivas se muestra muy crítica con ella por "jugar con el misterio".

En dicha imagen, la influencer compartió el siguiente mensaje dirigido a sus seguidores: "Si algo me une a vosotros, mi familia virtual de verdad, es la sinceridad, y esta vez no podría ser de otra manera", escribía Tamara Gorro, que, pese a que no ha hablado claro de la razón de su ingreso, revelaba que "lleva varios meses sometiéndose a unas pruebas con las que llegaron a una conclusión: "No la que me hubiese gustado, pero sí la mejor", aseguraba.

PUEDE INTERESARTE El equipo de producción de 'Fiesta' acusa a tres colaboradores de llevarse la comida del catering a casa

Un diagnóstico por el que se habría visto obligada a cancelar sus vacaciones para centrarse en su salud. Tamara Gorro, a sabiendas de que se especularía sobre qué le esta sucediendo, explicaba: "Sé que para algunas personas el morbo sería saber el diagnóstico, cosa que ya dije y me mantengo: no lo voy a decir". Y es que la creadora de contenido quiere vivir este proceso "en la intimidad para cuidar a sus hijos":

"Tengo unos pequeños que ya son mayores y hay veces que hay que "ocultar" cosas para no acentuar la preocupación. Van siendo mayores y todo les llega aunque no queramos", afirmaba Tamara Gorro.

Alexia Rivas critica que Tamara "juegue con el misterio"

Esta tarde en el programa de Emma García, los colaboradores han hablado sobre la situación de Tamara Gorro. Omar Sánchez, que es amigo de la influencer, comentaba lo que sabía respecto a su estado de salud: "Yo sé todo de Tamara, pero este es un tema del que ella no quiere profundizar. He intentado hablar con ella y no me ha respondido. Tiene el teléfono desconectado. Lo importante es que ha salido bien".

Aurelio por su parte ha asegurado que en los temas de salud, Tamara siempre ha sido muy discreta. Ha sido entonces cuando Alexia Rivas ha tomado la palabra para contradecir a su compañero: "Ha contado cosas, ¿eh? Ella contó hasta su depresión".

Muy crítica con Tamar Gorro, Alexia Rivas lanzaba su "opinión impopular": "Si no vas a cotar algo, pues tampoco subas nada. No lo entiendo. Jugar con el misterio en las redes sociales me parece un limbo que a mí no me gusta. Si vas a contarlo, cuéntalo, y sino mejor no pongas nada. Ojalá se recupere, pero esto me extraña", concluía la colaboradora.