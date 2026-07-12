El esperado encuentro de tres hermanos en el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir'

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Juanma y Fran revelan en 'Hay una cosa que te quiero decir' han tenido una complicada relación con su padre, quien llegaba a casa entre gritos y oliendo alcohol cuando eran apenas unos críos. El ambiente en la casa es muy tenso y ha llegado haber insultos y empujones por su parte. El miedo se vuelve parte del día hasta que Verónica, su madre, se arma de valor y pide el divorcio. Se empieza a respirar algo de paz, pero aun quedaba mucho camino por delante. En ese momento, la relación del hombre con su padre, se distancia.

Poco después de esto, Verónica les cuenta a sus hijos que tienen una hermana mayor, fruto de una relación con su padre con una mujer en el pasado. Esta información cambia por completo la vida de los dos hermanos, quienes crecen sin saber mucho más de esta hermana secreta. A medida que van creciendo, se van alejando más aún de su padre (quien nunca ha estado muy presente en sus vidas) y se van interesando más por esta hermana a la que nunca llegaron a conocer... hasta ahora.

El esperado encuentro de Juanma y Fran con su hermana Sheila

Juanma y Fran necesitan encontrar a Sheila para completar el puzle de su vida. La han buscado a través de las redes sociales, pero no han conseguido dar con ella. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez la ha localizado y los hermanos no han tardado en reaccionar cuando le han puesto cara al fin: "No me la imaginaba así", llegan a confesar. Poco después, se produce el esperado encuentro. ¿Cómo reaccionará Sheila cuando se encuentre en plató con sus dos hermanos?

Al descubrir que dos de sus hermanos por parte de padre se encontraban al otro lado del sobre, Sheila ha revivido cosas del pasado poco agradables, pues ella no quiere saber nada de su padre. Por suerte, cuando ellos le dicen que no tienen relación con su padre, ella se muestra más receptiva a la hora de iniciar una relación con ellos. "Mi padre desapareció completamente, de la noche a la mañana. Vino un día a recogerme al colegio y me fui porque no quise saber nada".

"Si abandonas a una hija, no quiero saber nada de ti", añade Sheila. Durante este encuentro, las pullas hacia el padre de los tres son constantes. Sheila llega a decir, de manera irónica, que le parece normal que Juanma y Fran no quieran tener ningún tipo de relación con su padre y ellos le llegan a describir como un hombre bajo, calvo y con una perilla que le hace "parecer una cabra". Además, Juanma le cuenta a Sheila lo mal que lo han pasado tanto ellos como su madre por culpa de su padre. El reencuentro completo, en el vídeo de apertura.