Fiesta 12 JUL 2026 - 19:30h.

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Semana tras semana, el catering de 'Fiesta' es literalmente asaltado por alguno de sus colaboradores del programa. Pinchos de tortilla, empanadillas, jamón a dos carrillos... eso sí, la fruta ni la tocan. ¿De quién o quiénes se trata? Escuchamos el testimonio de todos los colaboradores, quienes se acusan entre unos, pero quien se atreve a dar tres nombres concretos es el equipo de producción del programa y los acusados son... ¡Makoke, Aurelio Manzano y Paloma Barrientos!

"A las seis de la tarde ponemos el catering y, a las seis y diez, desaparece por completo", detalla una de las trabajadoras del equipo de producción del programa. Esta testigo ha decidido tirar de la manta y destapar lo que está sucediendo cada fin de semana entre bambalinas y asegura, además, que no se trataría de una sola personas, sino que hay varios colaboradores que se llevan a casa el túper lleno de comida del programa. ¿Cómo reaccionarán los señalados? ¿Se defenderán o negarán los hechos?

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Makoke, Aurelio Manzano y Paloma Barrientos, acusados de llevarse la comida del catering a casa

El equipo de producción de 'Fiesta' no da crédito a que, semana tras semana, desaparezca comida del catering del programa y ha emitido quejas al respecto. Al parecer, antes no se escatimaba en gastos para la comida y ahora han decidido aumentar el presupuesto a pesar de que el programa dura menos tiempo. ¿Cómo es eso posible? Todo se debe a que los colaboradores señalados arramplan con todo.

Por su parte, Alexia Rivas también se ha sumado a las acusaciones y señala directamente a Makoke: "Eso ha sucedido y yo no puedo negar la evidencia. De hecho, ha habido comentarios incluso en los pasillos en los que, cuando venía Makoke, producción se planteaba pedir tres caterings. Mientras tanto, Makoke se defiende alegando que eso es "totalmente falso": "En la vida yo me llevaría nada de esto porque yo no como cosas con gluten".

"Mucha finca y mucho tal y luego arrampla con los bocadillos de chorizo", insiste Alexia Rivas a la hora de señalar a su compañera, que decide bromear al respecto. Mientras tanto, Aurelio Manzano también se quiere defender de las acusaciones vertidas por parte del equipo de 'Fiesta' y de Suso Álvarez, que dice haberle visto tirando trozos de pan porque "solo se come lo de en medio": "Yo lo único que como son unas empanadillas que ponen y he visto a gente que, para no engordar, se come una parte y tiran el pan".