Los mejores gadgets de cocina recomendados por Alton Brown

Alton Brown es conocido no solo por su destreza culinaria, sino también por su enfoque científico y práctico de la cocina. Como defensor de la eficiencia y el minimalismo en la cocina, Brown prefiere herramientas multifuncionales que pueden cumplir varias tareas, asegurando de esta forma de que no solo ahorres espacio, sino que optimices cada momento que pases cocinando. A continuación, te presentamos algunos de los gadgets de cocina favoritos de Alton Brown según él mismo ha revelado y te contamos puedes integrarlos en tu cocina para llevar tus platos a otro nivel.

Alton Brown no duda en compartir la idea de no es necesario llenar la cocina con herramientas innecesarias. En lugar de ello, sugiere invertir en gadgets de alta calidad que puedan cumplir varias funciones y que faciliten el proceso de cocción. Al utilizar este tipo de utensilios en la cocina, no solo se mejora la eficiencia, sino que también es posible disfrutar aún más del proceso creativo de cocinar.