En esta ocasión la arquitecta y paisajista nos incita a iniciarnos en el cultivo de plantas aromáticas en la cocina con las tres que son más fáciles de cultivar o, desde otro punto de vista, más difíciles de matar. Ahora bien, que no sea complicado tenerlas en casa no significa que no requieran de unos cuidados, los cuales Natalia Sáez enumera con detalle en el vídeo para que esas plantas no se nos echen a perder y siempre las tengamos a mano cuando las necesitemos en una receta.