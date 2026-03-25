La cocina con vistas al jardín de Garbiñe Muguruza: con isla y distribución práctica

Daniel Brito 25 MAR 2026 - 13:30h.

La extenista es una gran aficionada a la gastronomía y suele compartir alguna recetas hechas por ella donde nos descubre cómo es su cocina

La cocina luminosa de Chenoa: con isla, toque rústico y abierta al salón

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Garbiñe Muguruza se retiró hace un tiempo del tenis profesional, aunque sigue ligada al deporte, pero en estos últimos años se ha centrado en su vida personal, siendo madre por primera vez a comienzos de año y dedicándose a otros hobbies, como la cocina. En sus redes sociales se deja ver constantemente haciendo diferentes recetas en su cocina, desde unas lentejas hasta su receta de lasaña exprés que conquistó incluso al chef Dani García.

La cocina se ha convertido en una de las estancias en las que la extenista pasa más tiempo de su hogar, solo hay que ver sus últimas publicaciones en redes sociales donde muchas de ellas son recetas.

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Se trata de una cocina llena de espacio y que cuenta con bastante luz natural gracias a los ventanales que dan directamente al jardín, así que incluso puede cocinar con vistas desde la isla en la que hace la mayoría de las preparaciones gracias a la amplitud que ofrece, o por estar abierta hacia la zona del comedor en donde se encuentra una gran mesa en tonos oscuros.

Se trata de una cocina con muebles y armarios en tonos crema o marrón claro y tiradores negros que le sirven para tener un gran almacenamiento para todo tipo de utensilios y de alimentos en su despensa, mientras que en uno de los laterales se encuentra integrado tanto el horno como el microondas.

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La zona de pared se encuentra forrada en mármol con tonos negros, grises y blancos, al igual que la encimera, donde cuenta con una placa de inducción cuadrada y dos fuegos de cocina de gas, además de algunos electrodomésticos o utensilios para tener siempre a mano durante los cocinados, como un cuchillero. A media altura cuenta con pequeños estantes en los que tiene colocados los diferentes condimentos que utiliza para cocinar.

Una gran isla para cocinar

La isla central, en el mismo mármol que la encimera, cuenta con mucho espacio y amplitud para hacer preparaciones, donde suele utilizar una tabla de madera en la que prepara los ingredientes que va a cocinar, con el fregadero justo al lado. En la otra parte de la isla Muguruza cuenta con una zona para comidas rápidas con algunas butacas altas en las que poder sentarse y disfrutar de un aperitivo en su isla.

Además, Garbiñe Muguruza tiene justo detrás varias estanterías alargadas en las que guarda desde tazas, hasta libros de cocina o parte de su vajilla, que tal y como se ha podido ver en sus redes sociales en algunos platos juega con el color con algunos estampados.

Sin duda una cocina de lo más práctica, con espacio para poder hacer sus recetas sin problema y con todo tipo de electrodomésticos para hacer las preparaciones que quiera, tal y como muestra en sus redes sociales la extenista.