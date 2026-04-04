Rocío Ponce 04 ABR 2026 - 16:00h.

Repasamos los detalles de la cocina de diseño de Marcos Llorente en la que se mezclan tendencias con materiales naturales y mucha luz

El vino a 5.000 euros con el que Marcos Llorente se ha saltado su estricta dieta

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Marcos Llorente es uno de los futbolistas españoles más conocidos. Además de vivir un momento deportivo dulce, el Atlético de Madrid ha conseguido pasar a cuartos de final de la UEFA Champions League y en LaLiga sigue luchando por los primeros puestos, en lo personal, también disfruta de su pequeña familia junto a Paddy Noarbe y su hija, la pequeña Amor de poco más de un año.

El deportista y empresario además acumula más de dos millones de seguidores en redes sociales donde comparte su filosofía de vida, su forma de cuidarse, detalles de su día a día y también de sus vinos y comidas preferidas. Ha sido así como hemos descubierto que está aprendiendo a cocinar. Y así también como nos hemos colado en su cocina de diseño, un espacio amplio y de lujo totalmente pensado para el disfrute de los miembros de la familia y sus invitados.

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Hemos contactado con la AMC (Asociación Mobiliario de Cocina) para analizar los detalles de la cocina de Marcos Llorente, un espacio protagonista absoluto de su espectacular mansión situada en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón en Madrid.

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Materiales de lujo

"Se trata de una cocina abierta que apuesta por lo esencial: piedra y madera en su versión más honesta. Conociendo la filosofía de Llorente, no sorprende que haya recurrido a materiales nobles para un espacio tan importante del hogar", cuentan a Gastro.

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La gran protagonista de la cocina es una isla central "con presencia casi escultórica" y realizada íntegramente en cuarcita natural. El precio de esta es muy elevado porque la cuarcita es una de las piedras naturales más exclusivas y resistentes del mercado, dependiendo de la rareza de la piedra elegida y de la complejidad de la fabricación, puede llegar a los 1000 euros por metro cuadrado.

"Esta pieza dialoga con el frente de muebles bajos, también en piedra, generando una imagen continua sin renunciar a la funcionalidad: todos los módulos, pese a sus frentes pétreos, son completamente utilizables. Para aligerar visualmente el conjunto, los muebles colgantes repiten el material, pero con un frente de palillería que aporta textura y dinamismo", explican los expertos en cocinas.

Máxima capacidad

El almacenaje de la cocina de Marcos Llorente se organiza mediante un frente completo de columnas en madera que recorre toda la pared hasta el techo, una solución muy en línea con las tendencias actuales. "En una de ellas se integra un gran horno de Gaggenau, pensado para cocinar con comodidad y capacidad", analiza desde la AMC. Los hornos de esta marca y dimensiones suelen tener un precio entre 8.000 y 10.500 euros.

Además de la isla, destaca la placa de inducción de la misma marca y que incorpora extracción integrada. "Esta decisión permite mantener una estética limpia sin renunciar a un sistema de ventilación eficaz", añaden. También en la isla encontramos un fregadero integrado en la piedra y grifería en dorado mate.

La importancia de la luz

La cocina está situada en un espacio privilegiado de la planta baja de la mansión y con vistas al jardín y la gran piscina, todo el frontal es acristalado para no perderse ni un rayo de sol, ni un detalle de lo que sucede fuera. Gracias a esa decisión, en esta cocina se disfruta de mucha luz y de una conexión total con el entorno.

"La luz natural inunda el espacio, pero son los propios materiales los que terminan de potenciarla", apuntan. "La cuarcita, con su brillo sutil, refleja la luz y aporta movimiento, mientras que sus vetas encajan con la calidez de la madera. El resultado es un ambiente luminoso, cálido y muy acogedor", aseguran los expertos. Para iluminar, cuentan con una lámpara negra de focos emparejados de dos en dos rodeando el extractor.

Su gran tesoro: la bodega

El complemento perfecto de la cocina de Marcos Llorente es una bodega íntegramente realizada en madera "y que funciona casi como un expositor". Para el futbolista, que se ha presentado como un amante de los vinos de lujo, la bodega que han diseñado para su cocina es más que un simple lugar de almacenaje. "Se convierte en un rincón cuidado, diseñado para organizar, conservar y, al mismo tiempo, disfrutar visualmente de la colección". Su selección de vinos exclusivos, y que va mostrando a sus seguidores cada vez que abre una nueva botella, es uno de sus grandes tesoros.