Mariah Carey se mete en la cocina durante las fiestas para hacer un plato de pasta

La cantante ha colaborado con una cadena hoteles para abrir bares navideños

Además, tiene su propia marca de crema de whisky

Mariah Carey se ha alzado con el título de reina de la Navidad debido a que año tras año su canción ‘All I want for Christmas is you’ se convierte en un éxito durante las fiestas. Además de estar ocupada con sus actuaciones y espectáculos navideños, la cantante también tiene tiempo para dedicar a otras tradiciones que no están relacionadas con el mundo de la música. “Me gusta cocinar durante las vacaciones”, comparte en unas declaraciones que recoge People.

La artista aprovecha los pocos días libres que tiene en Navidad para meterse en la cocina, donde en ocasiones cuenta con la ayuda de su familia para preparar un plato muy especial: “Hago linguini con salsa de almejas blancas, la receta favorita de mi padre. La hago todos los años y a veces mi hija Monroe me ayuda a hacerla”. Alfred Roy Carey, padre de Mariah, falleció en 2002. Ella dio a luz en 2011 a los gemelos Moroccan y Monroe Cannon, fruto de su relación con el actor y rapero Nick Cannon.

Linguini contra espaguetis

Linguini, que se podría traducir como “pequeñas lenguas”, es un tipo de pasta de origen italiano que se parece a los espaguetis, pero que se diferencia de estos porque tiene una forma plana, no redonda. En España se utiliza el término tallarines para referirse a este producto, aunque no es el más preciso.

Los ‘spaghetti alle vongole’ (espaguetis a las almejas) son un plato tradicional de la cocina napolitana. Los linguini se suelen preparar en recetas con pescados y mariscos que van acompañados de salsas espesas. Por su forma, retienen mejor las salsas que los espaguetis. La salsa de almejas blancas es un clásico que se asocia a este tipo de pasta, al igual que el pesto.

Los bares navideños de Mariah

‘All I want for Christmas is you’ ha cumplido 30 años en 2024, por lo que Mariah Carey ha decidido celebrar este aniversario con una colaboración muy especial con una cadena hotelera. La artista ha prestado su nombre y su imagen a varios bares navideños que han abierto de manera temporal durante las fiestas de 2024. Tras unir fuerzas con Virgin Hotels y Bucket Listers, la estrella ha presentado unos establecimientos pop-up que se inauguraron el pasado 15 de noviembre y que llevan el nombre de Mariah Carey’s Black Irish Holiday Bar. Se pueden visitar en distintas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago, Nashville, Dallas y Nueva Orleans.

“Virgin Hotels le da un toque único a su temporada navideña con el Black Irish Holiday Bar de Mariah Carey. Únete a nosotros para celebrar el 30 aniversario de ‘All I want for Christmas is you’ adentrándote en el mundo de la reina de la Navidad. Sumérgete en luces centelleantes, decoración navideña y un ambiente encantador”, comparte la compañía.

Los locales cuentan con un una enorme caja de regalo para hacerse fotos y una corona navideña en la que los visitantes pueden recrear la imagen la diva en su ‘Magical Christmas Special’, entre otras actividades interactivas. Además, pueden enviar su lista de deseos a Carey y cantar sus villancicos más populares. Estos bares sirven una serie de cócteles temáticos, exclusivos e inspirados en el espíritu festivo de la cantante. Los combinados llevan nombres como ‘Make my wish come true martini’, ‘The MC martini’, ‘It’s time!’, ‘What more can I do martini’ o ‘Queen of Christmas cocoa’. Se elaboran con las distintas líneas de Black Irish, una marca de crema de whisky que es propiedad de Mariah, quien señala que se trata de “una bebida navideña clásica que siempre ha capturado esos sentimientos festivos de calidez, risa y amor”.