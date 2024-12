La chef reveló en una entrevista con The New York Times qué come y qué no come cada una de las Kardashian. “Kourtney: depende de lo que diga el médico, nada de huevos, ahora vegana, nada de batatas, nada de gluten. Khloé: pollo, solo carne blanca. Kendall: nada picante. Kim: nada de cilantro. Kylie: sopa todo el tiempo”, compartió. Incluso está al tanto de lo que toman sus exparejas, ya que sabe que Scott Disick, el padre de los hijos de Kourtney Kardashian, no consume lácteos.