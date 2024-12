¿Sabías que hay alimentos navideños que son súper saludables?

La Navidad , hablando en términos gastronómicos, es una época llena de excesos. Las mesas se llenan de platos que luego estás recalentando durante días. Sin embargo, y pese a esa creencia de que en fechas navideñas se coge más de un kilo, no tiene por qué ser así. Es más, muchos de los productos que servimos durante esas comilonas realmente son bastante sanos y nos aportan grandes beneficios para la salud. Eso sí, hay que tener en cuenta siempre el método de cocción y preparación.

Realmente la Navidad no son tantos días. Si contamos solo los de las grandes comilonas, nos quedamos con, como mucho, cinco, por lo que solo hay que actuar y comer sin culpa, pero con un poco de cabeza con los hábitos saludables adquiridos durante el resto del año.

Otro de los productos es la granada , una fruta que sirve para mucho más que decorar tus preparaciones, ya que es rica en polifenoles, que son antioxidantes, además de en fibra, vitamina C y un sinfín de beneficios, como la estimulación de la producción de colágeno.

Y hablando de Navidad, no puede faltar el marisco, una fuente de proteínas de gran calidad y productos ricos en muchos minerales esenciales para nuestro bienestar. ¿Su propuesta? Unas vieiras al horno de las que no va a sobrar ni una. Si quieres saber más sobre estos productos, todos sus beneficios o cómo cocinarlos para triunfar, no te pierdas el vídeo.