Selena Gomez confirmó en diciembre de 2023 los rumores que apuntaban a que mantenía una relación con el productor musical Benny Blanco, que se comprometieron en diciembre de 2024. Los dos no solo comparten la pasión por la música, sino también por la cocina, ya que él publicó en 2023 su primer libro de recetas , ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, y durante una entrevista promocional alabó el talento culinario de su novia y habló de cómo es Selena entre los fogones.

Benny Blanco confesó que hay algunos alimentos en los que Selena Gomez y él no se ponen de acuerdo. El músico confesó que a la intérprete de 'Emilia Pérez' no le gustan el caviar, el uni o erizo de mar y otros productos similares. Sin embargo, a él le chiflan estas comidas: “Me encanta cualquier cosa cruda. Nada necesita estar cocinado para mí. Si alguien me dieron un bar de comida cruda para el resto de mi vida, sería muy feliz”.