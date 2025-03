Eva Longoria y Victoria Beckham mantienen una estrecha amistad desde hace años, tanto que la actriz es la madrina de la hija pequeña de la diseñadora, Harper Seven. La estrella de ‘Mujeres desesperadas’ es una persona muy cercana a los otros miembros de la familia y también tiene una conexión especial con Brooklyn Beckham, el primogénito de Victoria y David, al que llama su sobrino. A los dos los une su pasión por la cocina: ella publicó en 2024 el libro ‘My Mexican Kitchen: 100 recipes rich with tradition, flavor and spice’ (‘Mi cocina mexicana: 100 recetas llenas de tradición, sabor y especias’) y él aspira a convertirse en un chef de renombre compartiendo algunas de sus recetas en las redes sociales.