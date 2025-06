Daniel Brito 18 JUN 2025 - 12:30h.

Si cambias el pan rallado por otro ingrediente puedes conseguir un empanado mucho más crujiente para tus filetes

La receta no cambia mucho y también puedes adaptarla a la freidora de aire

Pocas personas se resisten a un buen filete empanado. Cierto es que hasta hace no mucho en algunos hogares no siempre se preparaban porque eso significaba freír y, por lo tanto, una mayor cantidad de grasa por el aceite. Sin embargo, con las freidoras de aire esto ha cambiado, ya que permiten seguir comiendo filetes de carne empanados y con mucha menos grasa. Ahora bien, si eres de los que le gustan bien crujientes quizá tengas que sustituir el pan rallado de siempre.

El pan rallado y la harina consiguen ese punto ‘crunchy’ en los filetes empanados, pero existe un ingrediente que los puede sustituir y conseguir con ellos los filetes extra crujientes que van a hacer que te decantes por esta variante de la receta de siempre.

Se trata de las tortitas de maíz o de arroz que muchas personas utilizan como snack saludable y que si eres de los que las compra y las termina amontonando en la despensa vas a poder darle una salida en uno de tus platos favoritos para darle a los filetes una textura todavía más crujiente.

Hacer los filetes empanados con tortitas de arroz o de maíz es una opción saludable que también puede ser sin gluten, además de que absorben una mayor cantidad de aceite y no se llegan a quemar en la sartén, como sí ocurre en ocasiones con el pan rallado, que hasta que no logra un tono marrón oscuro no llega al punto crujiente ideal.

Cómo hacer los filetes empanados con tortitas de maíz o arroz Dificultad Baja Tiempo 35 min. Ingredientes Filetes (de pollo, ternera o cerdo, al gusto)

Unas cinco tortitas de maíz o arroz

Sal

Pimienta

Huevo Elaboración Prepara los filetes Machaca las tortitas a mano, con un rodillo o con una picadora, con la que conseguirás una miga más fina. Bate el huevo Salpimienta los filetes a tu gusto Reboza los filetes primero en el huevo batido por ambos lados y luego empánalos en las tortitas machacadas. Fríelos Cuando el aceite en la sartén esté caliente comienza a freír los filetes controlando que el empanado no llegue a quemarse, pero que llegue al punto crujiente. Sácalos cunado estén al punto que te gustan y deja que escurran bien en papel de cocina para quitar el excedente de aceite.

Opción de hacerlo en freidora de aire

Si prefieres evitar tanto aceite y hacer los filetes en airfryer lo ideal es precalentarlo unos cinco minutos e introducir los filetes y cocinarlos unos seis minutos por cada lado añadiendo un poquito de aceite para que no queden secos. Durante los últimos minutos sube la temperatura de tu freidora de aire al máximo para conseguir que queden bien crujientes.