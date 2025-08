El plato forma parte de ‘What I ate in one year’, libro de cocina escrito por el actor

Harry Styles cenó en la casa que Stanley Tucci tiene en Londres con su esposa, Felicity Blunt

Stanley Tucci es un actor conocido por sus papeles en películas como ‘El diablo viste de Prada’, de la que ya rueda su secuela junto a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, o ‘La terminal’, pero también ha trabajado como director de cine y tiene un vínculo muy especial con el mundo culinario. Aunque nació en Estados Unidos, sus raíces están en Italia y siente pasión por la cocina del país, algo que demuestra a menudo en sus redes sociales compartiendo recetas y consejos gastronómicos.

El intérprete ha publicado varios libros de cocina, entre los que se encuentra ‘What I ate in one year’ (‘Lo que comí en un año’), unas memorias en las que registró lo que comió en restaurantes, casas y eventos a lo largo de 12 meses. En esta obra publicada en 2024 habla sobre un plato de pescado que cocinó varias veces, incluida una ocasión en la que compartió mesa con Harry Styles, según contó a People. Tucci recuerda que el que fuera integrante de One Direction llegó en bicicleta a su casa de Londres para cenar con su esposa, Felicity Blunt, y con él: “No lo habíamos visto en mucho tiempo. Éramos solo los tres”. El cantante había terminado su gira de conciertos y estaba disfrutando de “un merecido descanso”.

El menú de Stanley Tucci para Harry Styles

Stanley Tucci preparó un menú adaptado a la dieta pescatariana que sigue su amigo Harry Styles. Para empezar, comieron un risotto de puerro y calabacín junto a una ensalada de zanahoria. El plato principal de la velada fue bacalao a la livornesa, una receta tradicional de la región italiana de la Toscana y que toma su denominación de la ciudad de Livorno. Se trata de un plato con pescado y tomate que el actor define como “fácil de hacer”.

El anfitrión también rememoró las bebidas que tomaron: “Bebimos tequila y vino. Harry trajo uno de los mejores whiskies puros de malta que he probado nunca”. El autor de ‘What I ate in one year’ escribió: “Hablamos mucho sobre libros y amor. Harry es un lector voraz. Es un tipo atento y amable”.

Los ingredientes del bacalao a la livornesa

El intérprete contó a People: “Comí bacalao a la livornesa por primera vez en un pequeño restaurante de Little Italy en Nueva York hace unos 40 años, y era perfecto. Desde entonces, he estado intentando igualarlo… Es delicado, cubre muchas bases en cuanto a sabor y es muy saludable”. La lista de ingredientes que necesitas para elaborar este plato son:

4 filetes de bacalao (unos 170 gramos)

Una cucharadita de sal kosher

Aceite de oliva virgen extra

Una cebolla amarilla pequeña y picada

3 dientes de ajo cortados por la mitad

18 tomates cherry o pomodorini picados

6 hojas de albahaca fresca desmenuzadas

Una taza y media de vino blanco seco

12 aceitunas negras o verdes

Media cucharada de alcaparras enjuagadas

Tucci señala que el bacalao fresco siempre es mejor, pero que también puedes recurrir a pescado descongelado. Además, indica que puedes mezclar aceitunas negras y verdes en la receta, así como usar tomates enteros enlatados en lugar de los tomates pequeños cherry.

Bacalao a la livornesa, paso a paso

El primer paso de la receta que Stanley Tucci cocinó para Harry Styles es sazonar ligeramente el bacalao con media cucharadita de sal y ponerlo a un lado. Después deberás calentar aceite de oliva en una sartén grande a fuego con una intensidad media. Añade el ajo y la cebolla y remueve a menudo hasta que se ablanden, durante un tiempo aproximado de 4 minutos. Suma los tomates, la albahaca y la otra media cucharadita de sal a la mezcla. Sigue cocinando y removiendo con frecuencia hasta que los tomates se deshagan. Tardarás entre 4 y 5 minutos más en ver cómo se forma una salsa espesa con los ingredientes en la sartén.

El siguiente paso es subir la potencia del fuego de medio a medio alto, añadir el vino y seguir cocinando. Tendrás que remover constantemente durante más o menos un minuto para que parte del alcohol se queme. Reduce el fuego a intensidad media, agrega las aceitunas y las alcaparras. A continuación llegará el momento de poner el bacalao en el centro de la sartén y verter la mezcla de tomate sobre los filetes de pescado. Tapa la sartén y cocina entre 6 y 8 minutos, hasta que veas que el bacalao esté opaco en el medio. Para acabar, retira del fuego, vierte la salsa sobre el bacalao, rocía con aceite de oliva virgen extra y sirve inmediatamente.