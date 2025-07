Kylie Minogue lanzó en 2020 su propia marca de vinos, Kylie Minogue Wines

Así es la bodega que visitaron Aitana y Plex en el pueblo del youtuber en Zamora

Kylie Minogue es una de las pocas estrellas del pop que sigue triunfando y consiguiendo éxitos décadas después del inicio de su carrera musical, que arrancó a finales de los 80. La australiana empezó como actriz antes que como cantante, pero con el paso de los años decidió diversificar y apostar por distintas aventuras empresariales, al igual que otras de sus compañeras de profesión. Además de colecciones de ropa, una amplia gama de perfumes, un set de maquillaje y una línea de productos para el hogar, también tiene su propia marca de vinos.

Kylie Minogue Wines se lanzó el 28 mayo de 2020, coincidiendo con el cumpleaños de la artista. “Me apasiona el vino rosado y me ha encantado trabajar los últimos dos años en el desarrollo de Kylie Minogue Wines. Trabajando con el brillante equipo de Benchmark Drinks, hemos creado un rosado que me fascina”, escribió ese día en Instagram para presentar el producto. Sus primeras botellas se agotaron en 24 horas en Reino Unido y la firma rápidamente se expandió a nivel internacional, llegando a territorios como Estados Unidos, Australia, España y más de una treintena de países.

La marca suma 9 variedades diferentes en la actualidad y se ha convertido en un proyecto muy lucrativo para la artista. Todos sus vinos se venden a precios que oscilan entre los 9 y 20 euros, aproximadamente, dependiendo del tipo. Al celebrar su cuarto aniversario en mayo de 2024, se dio a conocer que la intérprete de ‘Padam padam’ había vendido 15 millones de botellas de vino en todo el mundo. Según publicaron varios medios británicos, la cantante factura unos 10 millones de euros al año con este negocio. Cabe destacar que algunas de sus bebidas han logrado reconocimientos en premios del sector vinícola.

Vinos de Italia, Francia y Australia

La estrella de Kylie Minogue Wines es su Prosecco Rosé, un vino rosado espumoso que se produce en Gambellara (Italia) y que arrasa en Reino Unido, donde se ha convertido en el más vendido en su categoría. Su página web lo define así: “Elegante y espumoso, repleto de vibrantes notas de fresas frescas, frambuesas y delicadas flores. Ofrece una textura brillante y un refrescante final cítrico”.

Su Prosecco DOC (Denominación de Origen Controlada) procede de la misma zona de Italia, donde se conseguir a partir de viñas de 10 años cultivadas en suelos ricos en caliza para conseguir un reconocible carácter mineral: "El clima templado y las noches frescas ayudan a las uvas a mantener su acidez y frescura naturales, creando un vino con aromas vibrantes a manzanas verdes, peras jugosas y un toque floral”.

Otros de los vinos de la estrella se producen en distintas regiones del sur de Francia, como la Provenza, Gascuña y Languedoc-Rosellón. Uno de sus vinos franceses es el Signature Rosé, de color rosa pálido, con aromas a “bayas frescas de verano y flores blancas” y con un final fresco y afrutado. También tiene vino blanco, como su Signature Sauvignon Blanc, que se caracteriza por ser ácido y fresco antes de dar paso a un refrescante final de manzana verde y limón.

De la Provenza trae su Vin de Provence, un rosado que “se despliega con notas florales y la frescura de frutos rojos de verano, seguidas de intensos aromas a lima”, y Côtes de Provence, otro vino rosado con “aromas a pomelo rosa, naranja sanguina y flor de almendro, vibrantes notas frutales y cítricas que dan paso a un final mineral, largo y sedoso”.

Minogue incluye en su catálogo vinos australianos, entre los que se encuentran un Chardonnay y un Pinot Noir que se producen en su país de origen. Además, también comercializa vinos sin alcohol. En su página web oficial se pueden encontrar dos variedades de vino espumoso bajo la etiqueta “no alcohol”, que son su rosado Sparkling Rosé 0 % y el blanco Sparkling Blanc 0 %.

El cava español de Kylie

La aventura vinícola de la cantante la ha llevado a unirse a la bodega barcelonesa Vilarnau para desarrollar un cava ecológico. Damiá Des, enólogo y gerente de la empresa, declaró tras anunciarse la colaboración en 2021: “Es magnífico que Kylie Minogue haya elegido un cava para representar los vinos espumosos dentro de su gama y, más aún, que haya selecciones nuestra cava de Sant Sadurní d’Anoia, tan galardonada, para elaborarlo en exclusiva”.

Esta bebida pasa por un proceso de elaboración que incluye un envejecimiento en bodega durante un mínimo de 15 meses. La ficha del producto lo define así: “Un vino espumoso seco y elegante con aromas brillantes y frescos de manzana verde y flor blanca. 15 meses de crianza le confieren un sabor rico, abizcochado y a frutos secos, y un final equilibrado y crujiente”.