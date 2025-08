Cómo hacer el banana split más refrescante para coronar las comidas de este verano

Daniel Brito 03 AGO 2025 - 14:00h.

El banana split es uno de los postres más famosos de Estados Unidos y puedes prepararlo de forma sencilla en casa

Puede que en España no sea demasiado popular, pero en más de un lugar te lo habrás encontrado y sabes perfectamente lo que es. El banana split es, probablemente, uno de los postres más populares de Estados Unidos que hemos visto en infinidad de películas y series norteamericanas y que, otra cosa no, pero apetitoso es. Y lo más importante, no es nada complicado de preparar y puede ser un postre ideal para ponerle la guinda final y más dulce a cualquier comida o cena del verano.

Lo cierto es que la receta del banana split no es que sea excesivamente complicada como tal, ya que si tienes todos los ingredientes lo único que tienes que hacer es montar y emplatar el postre de forma bonita y apetitosa con el plátano y los helados e hincarle bien el diente.

Existen varias versiones dentro de Estados Unidos para preparar este postre, aunque son diferencias bastante pequeñas, más por los gustos de cada cual que por un cambio grande. Además, pese a que es un postre estadounidense, la ciudad croata de Split sostiene que allí surgió la receta original en 1907 tras un concurso de repostería.