La metemos en el congelador durante unas cuatro o cinco horas.

Partimos la sandía en cuadraditos y si tiene alguna pepita se las quitamos.

Para el granizado

Una vez que tenemos la sandía congelada, cogemos el limón y lo exprimimos para sacar todo su jugo.

En caso de que nos guste, podemos limpiar y preparar unas hojas de menta fresca para dar un toque al granizado.

Echamos los cuadraditos de la sandía en la batidora.

Añadimos el hielo, el jugo de limón, el azúcar y, si queremos, las hojas de menta.

Lo trituramos hasta que se haya quedado machacado bien el hielo y los dados de sandía.

Cuando esté listo, lo servimos y a disfrutar de este refrescante granizado de sandía y limón.

Si tenemos prisa o no hemos tenido tiempo de meter la sandía en el congelador, también se puede hacer esta receta. En ese caso, para tratar de enfriar lo máximo posible la fruta habría que echar un poco más de hielo, pero sin pasarnos, porque podría quedarnos un tanto insípida si las proporciones no son las adecuadas.