Granizado de sandía y limón en cinco minutos: cómo hacer este refrescante (y sano) postre
La sandía es una de las frutas más refrescantes que hay
Seguramente el verano es la estación del año donde podemos disfrutar de una mayor variedad de fruta y con más sabor, si bien es cierto que la globalización ha aumentado la variedad y la disponibilidad de fruta a lo largo del año. El caso es que el verano sigue siendo el rey en este aspecto, cuando más frutas encontramos en los mercados y supermercados. También en esto, mejor dicho.
En esta época del año, la fruta no solo se disfruta por su sabor, sino también por su capacidad para refrescarnos y aliviarnos del calor. Precisamente para combatir las altas temperaturas hoy os proponemos una receta fresca, sabrosa, saludable y que se hace en cinco minutos.
La receta del granizado de sandía y limón
Ingredientes
- 250 gramos de sandía (mejor sin pepitas)
- 1 limón
- 150 gramos de hielo
- 25 gramos de azúcar
- Menta fresca al gusto (opcional)
Elaboración
Congelamos la sandía
Partimos la sandía en cuadraditos y si tiene alguna pepita se las quitamos.
La metemos en el congelador durante unas cuatro o cinco horas.
Para el granizado
Una vez que tenemos la sandía congelada, cogemos el limón y lo exprimimos para sacar todo su jugo.
En caso de que nos guste, podemos limpiar y preparar unas hojas de menta fresca para dar un toque al granizado.
Echamos los cuadraditos de la sandía en la batidora.
Añadimos el hielo, el jugo de limón, el azúcar y, si queremos, las hojas de menta.
Lo trituramos hasta que se haya quedado machacado bien el hielo y los dados de sandía.
Cuando esté listo, lo servimos y a disfrutar de este refrescante granizado de sandía y limón.
Si tenemos prisa o no hemos tenido tiempo de meter la sandía en el congelador, también se puede hacer esta receta. En ese caso, para tratar de enfriar lo máximo posible la fruta habría que echar un poco más de hielo, pero sin pasarnos, porque podría quedarnos un tanto insípida si las proporciones no son las adecuadas.