Daniel Brito 01 AGO 2025 - 09:40h.

Te traemos una selección de algunas de las frutas y verduras de temporada que encontrarás durante agosto en mercados y fruterías

Las frutas y verduras de temporada con las que llenar tu nevera en julio

El verano es el mejor momento para disfrutar de una gran variedad de frutas y de verduras que llenan nuestros fruteros. De tener las mismas frutas siempre pasamos a tener la oportunidad de variar cada día con diferentes frutas y verduras de la temporada y poder alternarlas en los días de más calor.

Consumir de temporada es fomentar la sostenibilidad, conseguir productos con un sabor mucho más potente y que están en el pico de su cosecha, por lo que la gran producción también hace que su precio no sea excesivamente caro. Te mostramos nuestra selección de agosto para llenar de color tu despensa.

Higos

Con la llegada de agosto también llega el momento de disfrutar de los higos y de todo su sabor, además de sus grandes beneficios, como su increíble aporte de energía, pero también de diferentes vitaminas y minerales. Entre sus bondades también está su aporte en fibra y su efecto saciante al comerlas. Se pueden comer tal cual, pero también incluirlos en las ensaladas o, si ya están pasados, hacer una mermelada con ellos.

Nectarinas

Similar al melocotón, su piel más fina y lisa lo diferencia de esta y convierte a la nectarina en una de las frutas estrella del verano gracias a su sabor dulce y refrescante. Se trata de una fruta llena de minerales, como potasio o magnesio, que son un gran beneficio para nuestro organismo. También cuenta con un alto contenido en vitamina C, además de ser una fruta antioxidante que convierten a la nectarina en el tentempié perfecto del verano.

Mora

Ahora que es agosto también hay que disfrutar de las moras antes de que se acaben y, más que de su sabor, de sus beneficios. Las moras tienen un alto contenido en agua, además de pocas calorías y, como es costumbre en las frutas, un importante aporte en fibra. No obstante, también es rica en vitaminas, sobre en el C, y en minerales como el calcio. Hay que consumirlas rápido para que no se echen a perder, pero si ya están pasadas siempre puedes aprovecharlas en una mermelada o haciendo licor casero.

Pepino

Pese a que el pepino lo encontramos durante todo el año en los supermercados y las fruterías, lo cierto es que es una hortaliza muy presente en la dieta mediterránea que en verano alcanza su pico de producción y de consumo gracias a su poder hidratante. Aporta pocas calorías, pero es rico en minerales como potasio, magnesio o calcio, además de ácido fólico y vitaminas, como la A y la C.

Tomate

Lo mismo que le pasa al pepino le ocurre al tomate. Lo tenemos todo el año, pero como los del verano no hay ninguno, y ya si son para hacer un refrescante gazpacho o salmorejo, mejor aún. Los tomates tienen pocas calorías, pero son muy nutritivos, con grandes cantidades de ácido fólico y vitamina C, entre otras de sus bondades para nuestra salud.