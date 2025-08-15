La receta de su particular pastel solo utiliza dos ingredientes

Su amiga Suzie Frankfurt y él publicaron un libro de recetas a modo de parodia

Solo alguien como Andy Warhol pudo lograr que las latas de sopa Campbell se convirtieran en todo un icono del pop art. Este alimento era uno de los que solía tomar el estadounidense, pero él mismo dejó registro de otros detalles de su dieta, incluyendo la receta de su dulce favorito. Su elaboración es tan sencilla que podría haber preparado este postre rápidamente en Studio 54, la mítica discoteca neoyorquina que frecuentaba. Era amigo íntimo de Steve Rubell, uno de los fundadores del club donde se divertían Mick Jagger, Liza Minnelli, John Travolta, Grace Jones, David Bowie y un largo etcétera de estrellas.

El dulce favorito del artista no necesita muchos ingredientes ni una ardua elaboración. Así describió la receta de su singular pastel en su libro ‘Mi filosofía de A a B y de B a A’, publicado en 1975: “Coges un poco de chocolate y dos rebanadas de pan. Pones el dulce en el medio y haces un sándwich con eso. Y eso sería el pastel”. Con crema de chocolate o de cacao y un poco de pan puedes preparar el postre que fascinaba a Warhol. Puedes tostar el pan antes o utilizar variedades diferentes, como pan de brioche.

Su pasión por los postres

Warhol también solía preparar sándwiches con mermelada para cenar. El curador Bob Nickas explica que todo lo que quería comer era azúcar, por lo que disfrutaba de muchos postres. En la década de los 60 frecuentaba el restaurante Serendipity, ubicado en el Upper East Side de Nueva York, según expone Artsy. Lo hacía para degustar a mediodía una de las especialidades de la casa: un vaso de chocolate caliente con helado.

El artista también comía frutas como plátanos y cerezas, en ocasiones en exceso. Según él mismo contó en sus diarios, una vez tomó tantas cerezas que optó por esconder los huesos que quedaron tras su atracón. “Esa es la parte difícil de una sobredosis de cerezas: tienes todos los huesos para decirte exactamente cuántas comiste. Ni más ni menos. Exactamente (…) Por eso siempre prefiero comer pasas que ciruelas. Los huesos de las ciruelas son aún más imponentes que los de las cerezas”.

En cambio, Andy Warhol evitaba la carne, un tipo de alimento que podía inflamar su vesícula biliar y agravar los problemas de salud que padecía. En un pasaje escrito en 1980 confesó: “Estoy comiendo nueces, chocolate y todas las cosas que se supone que no debo comer por mi vesícula, porque creo que las pastillas están funcionando y puedo comerlas. Pero estoy engordando, así que tendré que parar”. Cabe recordar que falleció en 1987, poco después de que tuvieran que extirparle la vesícula.

Su singular libro de recetas

Andy Warhol colaboró con la decoradora Suzie Frankfurt para publicar en 1959 ‘Wild Raspberries’. Se trata de una parodia de los libros de recetas que se popularizaron en aquella época, por lo que incluía faltas de ortografía en sus textos, ilustraciones y recomendaciones fuera de lo común. Por ejemplo, una de las recetas es la tortilla Greta Garbo, que se aconseja “siempre comer sola en una habitación a la luz de las velas”.

Una receta de cochinillo sugiere al lector enviar a su chófer a un restaurante de lujo, el del Hotel Plaza de Nueva York, y pedir dicho alimento para llevar. La receta de corzo braseado expone: “Es importante señalar que el corzo abatido en una emboscada es infinitamente mejor que el corzo abatido después de una persecución. Tenga esto en cuenta en su próxima cacería”. Para un postre con el que dar una sorpresa, se recomienda comprar un bizcocho hecho hace dos días.