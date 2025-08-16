Cómo hacer polos de chocolate más saludables para tus hijos
Te contamos cómo hacer unos helados caseros muy ricos y saludables para los más pequeños
El verano conecta a los niños (y a los adultos) con su parte más infantil y hedonista. Esa que únicamente quiere disfrutar sin complicaciones, vivir, reír y sonreír. Aunque en el caso de los adultos la desconexión no sea tan sencilla, para los más pequeños la cosa va de instantes. A veces no hace falta más que un helado para ello. En este sentido, esta sugerencia para hacer polos de chocolate caseros es todo un acierto.
Para los niños, el verano se podría medir en helados de chocolate. A los más pequeños les encanta esta dupla: están fríos y están buenísimos. Saben a verano, vamos. Con esa premisa, no hay otra opción que tener unos polos caseros en el congelador. Además, no es una receta nada complicada.
La receta de los polos de chocolate
Ingredientes
- 150 mililitros de leche entera
- 300 gramos de nata líquida para montar
- 30 gramos de cacao en polvo
- 30 gramos de chocolate negro
- 90 gramos de azúcar
- Media cucharada de sal
- 2 cucharadas de maicena
Elaboración
Para hacer la mezcla
Comenzamos diluyendo la maicena en un cazo de leche entera. Lo reservamos
Después ponemos la nata, la sal, el cacao, el azúcar en un cazo al fuego lento y lo removemos.
Antes de que empiece a hervir añadimos la leche con la maicena hasta que veamos que empieza a espesar, entonces será el momento de añadir el chocolate negro picado.
Apagamos el fuego y lo removemos para que los cachitos de chocolate se repartan por toda la mezcla.
Dejamos que se atempere.
Para hacer los polos
Si tenemos unos moldes de helado echamos en ellos la mezcla que hemos elaborado y lo metemos en el congelador. Si no tenemos moldes podemos usar yogures.
En cada molde metemos una cucharilla o un palito.
Lo dejamos enfriar durante, al menos, ocho horas antes de comerlos.
Pasado este tiempo, es momento de disfrutar de este helado de chocolate casero y muy rico. ¡Sabe a verano!