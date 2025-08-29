Iván Fuente 29 AGO 2025 - 13:21h.

El sabor de esta receta rivaliza con el salmorejo y el gazpacho

Gazpacho de albaricoque, la receta de un clásico modernizado

Aunque seguramente no sea tan conocida como el gazpacho o el salmorejo, lo cierto es que la Porra de Antequera es otro clásico del verano. En especial, claro está, en la zona de Málaga, provincia en la que se encuentra la localidad que pone apellido al plato en cuestión. Si bien es cierto que también se la conoce como porra fría o 'porra crúa', quizá su nombre más habitual es el que tiene la mención geográfica. Lo de porra, por su parte, hace referencia al elemento con el que originalmente se machacaban los ingredientes.

Sea como fuere, la porra de Antequera es una crema fría muy habitual en la gastronomía tradicional de la zona. Aunque tiene parecidos con el salmorejo y el gazpacho, se diferencia claramente de ambos al ser más ligero que el primero, pero más consistente que el segundo.