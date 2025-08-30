Ramen, pho y más: cinco recetas asiáticas para cocinar en un 'pis pas'
Ramen, pho, kimchi, mochi y pad thai, cinco platos asiáticos fáciles que puedes preparar en casa
Katsu Sando: la receta para preparar el famoso sándwich japonés en casa, paso a paso
¿Te apetece sorprender a tus amigos con una cena que combine sabor, historia y un toque exótico? La cocina asiática ofrece una variedad de platos que, además de ser deliciosos, tienen historias fascinantes que contar. Hemos tomado cinco de las recetas que contiene el libro 'Recetas asiáticas en un pis pas', y que puedes preparar fácilmente en casa: ramen, pho, kimchi, mochi y pad thai. Cada una de estos platos no solo deleitará tu paladar, sino que también te conectará con tradiciones culinarias milenarias.
La receta del pad thai de gamba
Ingredientes
- 205g de gambas crudas peladas
- 1 zanahoria
- 3 cebolletas
- 2 dientes de ajo
- 100g de espinacas baby
- 240g de fideos de arroz cocidos
- 4 huevos
- 4 cucharaditas de azúcar moreno
- 2 limas
- hojas de cilantro
- 4 cucharadas de cacahuetes
Elaboración
El pad thai es un plato tailandés que combina fideos de arroz salteados con ingredientes como huevo, tofu, camarones, brotes de soja y cacahuetes. Aunque parece un plato tradicional, fue creado en la década de 1940 por el gobierno tailandés como parte de una campaña para promover la identidad nacional y modernizar la cocina del país. A pesar de sus raíces relativamente recientes, el pad thai ha logrado convertirse en uno de los platos más emblemáticos de Tailandia, representando la adaptabilidad y la riqueza de su gastronomía.
Unir los ingredientes
Echar las gambas, zanahorias y cebolletas troceadas, dientes de ajo picados y las espinacas baby en una sartén con 2 cucharadas de aceite.
Calentar a fuego fuerte durante 4 minutos.
Añadir los fideos de arroz cocidos .
Añade los huevos
Se mezclarán antes con el azúcar moreno, 4 cucharadas de aceite de soja y el jugo de 2 limas.
Calentar la mezcla a fuego fuerte 2 minutos y remover.
Durante este paso debemos añadir las hojas de cilantro y las 4 cucharadas de cacahuetes, molidos.
Servir
La receta de mochis de frambuesa
Ingredientes
- 30g de azúcar
- 150g de harina de arroz glutinoso
- 30g de fécula de patata
- 240g de anko (pasta de judías rojas azuki)
- 8 frambuesas
Elaboración
Paso a paso
Mezclar el azúcar con 18 cl de agua y 150 g de harina de arroz glutinoso.
Calentar a fuego suave durante 8 minutos.
Añadir 30 g de fécula de patata sobre la mesa de trabajo.
Dividir la masa en 8 tortitas.
Mezclar el anko y las 8 frambuesas, formando 8 bolas de anko con una frambuesa en el centro.
Colocamos la bola sobre la mesa y ceramos, embadurnando con fécula.
Estos cinco platos no solo ofrecen sabores únicos y deliciosos, sino que también cuentan historias de migración, adaptación y tradición. Prepararlos en casa te permitirá no solo disfrutar de una comida exquisita, sino también conectar con las culturas que los han creado y perfeccionado a lo largo del tiempo.