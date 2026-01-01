GH DÚO 01 ENE 2026 - 11:33h.

No te pierdas el estreno de 'GH DÚO' el próximo 8 de enero, en Telecinco

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

Compartir







La casa de Tres Cantos está preparada para abrir las puertas otra vez, esta vez para acoger a los concursantes de la cuarta edición de 'GH DÚO': de la que ya puedes conocer la lista oficial de los ya confirmados. ¡Y lo hará el próximo 8 de enero, en Telecinco!

¡No te pierdas todas las sorpresas que te esperan en este gran estreno, como descubrir los nombres de todos los concursantes que participarán en esta cuarta edición que no va a dejar indiferente a nadie!: no queda nada para que llegue el 8 de enero y que 'GH DÚO' dé el pistoletazo de salida, te esperamos en Telecinco.