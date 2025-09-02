Un libro de cocina firmado por un presidente de Estados Unidos y su esposa incluyó su preparación

El pastel fue bautizado con el nombre del primer nieto del creador

Walt Disney fue todo un visionario y un pionero en la industria de la animación. El estadounidense, que falleció en 1966, dejó como legado la empresa a la que dio nombre, The Walt Disney Company, la cual se acabó convirtiendo en un gigantesco conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento. El hombre que estaba detrás de la compañía era una persona de gustos sencillos en cuanto a la comida, como contaba su esposa Lillian, que recordaba que le gustaban el pudin de pan y la gelatina con trozos de fruta.

Diane Disney Miller, la hija de la pareja, reveló en una entrevista con la chef Mary Schaefer en 2001 que los pasteles de frutas eran el postre favorito de su padre, entre los que destacaba uno de limón muy especial. Su receta familiar fue publicada en 1960 en el libro de cocina ‘Mamie and Ike Eisenhower's Cookbook’, en el que la que por entonces era primera dama de Estados Unidos y el presidente del país recopilaban recetas de importantes personalidades.

'Lemon chiffon pie' es el nombre en inglés de este dulce, que se puede traducir al español como “pastel de gasa de limón”. La familia Disney bautizó este plato como 'Chris’s cold pie' (“el pastel frío de Chris”) en honor del nacimiento de Christopher Disney Miller, el primer nieto de Walt y Lillian Disney.

La receta del pastel favorito de Walt Disney

D23, el club de fans oficial de Disney, comparte la receta del pastel de gasa de limón que fascinaba a Walt Disney. Los ingredientes que necesitas para prepararlo son los siguientes:

4 huevos.

Media taza de zumo de limón.

Media taza de agua.

Una cucharada de gelatina sin sabor.

Una taza de azúcar.

Una cucharadita de sal.

Una cucharada de ralladura de limón.

Una base de galleta crujiente (recomiendan la marca Graham).

Nuez moscada.

La preparación del postre comienza batiendo en un bol las yemas de los huevos junto al zumo de limón y el agua, hasta que todo quede bien mezclado. Por otro lado, en una cacerola para baño maría deberás poner la gelatina, la mitad del azúcar y la cucharadita de sal. Vierte la mezcla de las yemas de huevo y mezcla bien. Tendrás que cocinar esto sobre agua hirviendo, sin que el agua toque la parte superior de la cacerola, y remover el contenido de manera constante. Debes cocinar hasta que la gelatina se disuelva y la mezcla quede más espesa.

Tras retirar la cacerola del agua hirviendo, añade la ralladura de limón y deja reposar durante unos 20 minutos en un bol lleno de cubitos de hielo, removiendo de manera ocasional. Quita el postre del hielo cuando notes que la mezcla tiene el espesor suficiente. Por otra parte, bate las claras de huevo en un bol grande y ve agregando de manera gradual el resto del azúcar. La receta recomienda echar cucharadas de azúcar de dos en dos y seguir batiendo bien cada vez que añades este ingrediente.

Cuando la masa se levante, es el momento de incorporar con mucho cuidado la mezcla de gelatina sobre la de las claras de huevo para que se unan. Por último, tendrás que verter toda la mezcla sobre la base de galleta crujiente, espolvorear nuez moscada por encima y dejar en la nevera durante varias horas.

El pastel en los parques Disney

The Walt Disney Company fue fundada por Walt Disney y su hermano Roy Oliver Disney en 1923, por lo que la compañía cumplió 100 años en 2023. La celebración del centenario incluyó novedades en las cartas de postres de sus parques temáticos por tiempo limitado. Una de ellas fue el pastel de limón conocido como “Chris’s cold pie”, que en algunos lugares se sirvió en una versión en miniatura a modo de ración individual y en otros en forma de porción. El postre incluía la base de galleta crujiente, crema chantillí de vainilla y una capa de limón, entre otros ingredientes.