La receta de bagels saludables para cualquier momento del día

Imposible no hablar de brunch o de desayuno americano y que no nos venga a la mente ese delicioso panecillo en forma de rosca con agujero en medio llamado bagel. Pues, aunque su fama ha llegado hace relativamente poco lo cierto es que tiene a sus espaldas más de cuatro siglos. Nacieron en la ciudad de Cracovia y rápidamente se hicieron famosos en la comunidad judía, quienes los llevaron hasta Nueva York durante la II Guerra Mundial y así es como ha llegado a nuestras vidas.

Este alimento que empezó siendo una austera comida vendida por panaderos ambulantes, con los años se ha convertido en un todo un must de la cultura americana que se puede rellenar al antojo de cada uno, no obstante, el de salmón con queso untable es el más conocido. La receta original se elabora con harina de trigo y se cuece en agua hirviendo para ser horneados después. Esta técnica tiene como resultado un pan denso con una cubierta exterior ligeramente crujiente, aseguran los expertos panaderos.

El bagel se ha vuelto pan nuestro de cada día por su masa, su sabor, su color dorado y por la versatilidad de ingredientes que se pueden incluir en el interior. Recetas, hay muchas, pero cabe destacar, que como en todo existe una versión saludable de este panecillo tan famoso. Cristina de Petit Fit, ha compartido en redes sociales la receta más sencilla y saludable de bagels. “Guárdatelos para tenerlos siempre a mano. Los puedes congelar y tostar cuando te apetezcan. Disfrútalos tal cual o rellénalos de lo que quieras, te resuelven más de un desayuno y merienda”, asegura esta enamorada de la vida saludable.

Receta de bagels saludables

Ingredientes para 6 bagels

220 g de yogur griego natural.

200 g de harina de avena.

5 g de polvo para hornear.

1 cdta de sal.

1 yema de huevo.

Semillas (sésamo, chía, lino…).

Proceso de elaboración

Precalentamos el horno a 200ºC con calor arriba y abajo. En un bol mezclamos la harina de avena, el yogur griego, el polvo para hornear y la sal hasta conseguir una masa moldeable. Vamos cogiendo porciones del mismo tamaño, boleamos y les hacemos un agujero en el centro para darles la forma característica. Los colocamos separados entre sí en una bandeja de horno con papel de horno. Los pincelamos con yema batida y ponemos les por encima nuestras semillas favoritas. Horneamos a 200ºC durante 25 minutos o hasta que estén dorados. Los sacamos y los dejamos enfriar completamente sobre una rejilla.

Se pueden rellenar de todos los ingredientes que se nos ocurra, tanto salados como dulces. De cualquier modo, resultan irresistibles tanto en el desayuno como en la comida, merienda o cena.