El puerro es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía mediterránea, por su textura tierna y singular sabor, se deshace en la boca tienen un aroma que a muchos enamora. Fácil de cocinar y poco exigente es el compañero perfecto para salteados, guisos, cremas o para dar sabor. Una hortaliza que encontramos todo el año en el supermercado y que se ha convertido en el perfecto “fondo de nevera” pues con él se pueden hacer innumerables elaboraciones.

El puerro tiene tres partes diferenciadas las hojas verdes, el bulbo blanco alargado y cilíndrico, y una zona de raíces muy finas y pequeñas adheridas a la base. Aunque muchas veces descartamos algunas de sus partes, se podría adaptar el conocido refrán “del cerdo, hasta los andares”, por “del puerro hasta las raíces”. De este producto tan versátil, se puede aprovechar todo.

Las raíces de puerro también se pueden consumir si se fríen rebozadas en haría sorprenden a más de uno. Una elaboración rápida, crujiente y perfecta para un aperitivo. El puerro de principio a fin de puede utilizar también para cremas, una de ellas con aguacate y con la posibilidad de tomarse en frío, es perfecta para cualquier época del año. Una de las elaboraciones del puerro por excelencia con los rollitos, que una vez gratinados, hacen las delicias de todos. ¡Tres recetas de aprovechamiento máximo del puerro difíciles de resistirse!

Receta de crema de puerro, aguacate y calabacín

Ingredientes

1 puerro

½ calabacín

1 aguacate

Aceite de oliva

Sal

Agua

Elaboración

Pochamos el puerro con el aceite de oliva y la sal hasta que se dore completamente Cuando el puerro empieza a dorarse añadimos el calabacín y cocinamos hasta que se poche y retiramos del fuego Añadimos el aguacate y un poco de agua y trituramos Una vez triturada comprobamos que la textura sea cremosa.

Receta de puerros gratinados con jamón y queso

Ingredientes

12 puerros medianos

12 lonchas de jamón cocido

12 lonchas de queso gruyer

80 gramos de queso rallado

30 gramos de mantequilla

30 gramos de harina

400 mililitros de leche

1 pizca de nuez moscada rallada

Sal

Pimienta

Paso a paso

Quitar la parte verde, las raíces y la última capa a los puerros. Lavarlos y ponerlos en una cazuela cubiertos de agua abundante con sal. Llevar a ebullición y cocerlos a fuego bajo durante al menos 12 minutos. Escurrir los puerros sobre papel absorbente y envolver cada uno con una loncha de jamón cocido y una de queso. Engrasar con 2 cucharadas de aceite una fuente apta para horno y colocar en ella los puerros envueltos. Hacer la bechamel. Verter sobre los puerros, espolvorear con el queso rallado, salpimentar y gratinar en el grill del horno hasta que toda la superficie quede bien dorada.

Receta de raíces de puerro empanadas

Ingredientes

5 puerros

Harina

Aceite de oliva

Sal

Preparación paso a paso