No solo aporta a las recetas ese sabor dulce tan delicioso y característico, sino que se puede aprovechar entero
La receta de la versión trufada de los huevos turcos
El puerro es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía mediterránea, por su textura tierna y singular sabor, se deshace en la boca tienen un aroma que a muchos enamora. Fácil de cocinar y poco exigente es el compañero perfecto para salteados, guisos, cremas o para dar sabor. Una hortaliza que encontramos todo el año en el supermercado y que se ha convertido en el perfecto “fondo de nevera” pues con él se pueden hacer innumerables elaboraciones.
El puerro tiene tres partes diferenciadas las hojas verdes, el bulbo blanco alargado y cilíndrico, y una zona de raíces muy finas y pequeñas adheridas a la base. Aunque muchas veces descartamos algunas de sus partes, se podría adaptar el conocido refrán “del cerdo, hasta los andares”, por “del puerro hasta las raíces”. De este producto tan versátil, se puede aprovechar todo.
Las raíces de puerro también se pueden consumir si se fríen rebozadas en haría sorprenden a más de uno. Una elaboración rápida, crujiente y perfecta para un aperitivo. El puerro de principio a fin de puede utilizar también para cremas, una de ellas con aguacate y con la posibilidad de tomarse en frío, es perfecta para cualquier época del año. Una de las elaboraciones del puerro por excelencia con los rollitos, que una vez gratinados, hacen las delicias de todos. ¡Tres recetas de aprovechamiento máximo del puerro difíciles de resistirse!
Receta de crema de puerro, aguacate y calabacín
Ingredientes
- 1 puerro
- ½ calabacín
- 1 aguacate
- Aceite de oliva
- Sal
- Agua
Elaboración
- Pochamos el puerro con el aceite de oliva y la sal hasta que se dore completamente
- Cuando el puerro empieza a dorarse añadimos el calabacín y cocinamos hasta que se poche y retiramos del fuego
- Añadimos el aguacate y un poco de agua y trituramos
- Una vez triturada comprobamos que la textura sea cremosa.
Receta de puerros gratinados con jamón y queso
Ingredientes
- 12 puerros medianos
- 12 lonchas de jamón cocido
- 12 lonchas de queso gruyer
- 80 gramos de queso rallado
- 30 gramos de mantequilla
- 30 gramos de harina
- 400 mililitros de leche
- 1 pizca de nuez moscada rallada
- Sal
- Pimienta
Paso a paso
- Quitar la parte verde, las raíces y la última capa a los puerros. Lavarlos y ponerlos en una cazuela cubiertos de agua abundante con sal. Llevar a ebullición y cocerlos a fuego bajo durante al menos 12 minutos.
- Escurrir los puerros sobre papel absorbente y envolver cada uno con una loncha de jamón cocido y una de queso.
- Engrasar con 2 cucharadas de aceite una fuente apta para horno y colocar en ella los puerros envueltos.
- Hacer la bechamel.
- Verter sobre los puerros, espolvorear con el queso rallado, salpimentar y gratinar en el grill del horno hasta que toda la superficie quede bien dorada.
Receta de raíces de puerro empanadas
Ingredientes
- 5 puerros
- Harina
- Aceite de oliva
- Sal
Preparación paso a paso
- Cortar las raíces de los puerros y separarlas
- Lavarlas bien en un colador
- Secarlas a la perfección
- Pasar por abundante harina
- Freír con aceite de oliva hasta que queden doradas
- Sacar y retirar el aceite sobrante con papel de cocina
- Echar sal al gusto