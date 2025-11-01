Daniel Brito 01 NOV 2025 - 08:00h.

Los panellets son uno de los dulces más populares que se preparan en las festividad del día de Todos los Santos en Cataluña

Más allá de la noche de Halloween, el día de Todos los Santos es un festivo que se vive en todas las zonas de España y que, más allá del sentimiento que en muchos despierta ese día, lo cierto es que también tiene su gastronomía propia. Seguramente una de las recetas más populares que se te vienen a la mente en este día son los buñuelos de viento, pero hay otro dulce típico especialmente en Cataluña durante estos días: los panellets.

Estos son unos dulces pequeños, normalmente redondos, que se elaboran con una base de almendra molida y batata que posteriormente se envuelve en piñones, aunque existen múltiples versiones que permiten hacer los panellets de otros sabores, como de chocolate, café, pistacho o coco, muy populares estos días en las pastelerías.

Si quieres saber cómo hacerlos para celebrar esta festividad, te damos la receta con la que puedes hacer una buena remesa de panellets con la que endulzar el Día de Todos los Santos.