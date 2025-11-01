Los panellets son uno de los dulces más populares que se preparan en las festividad del día de Todos los Santos en Cataluña
Más allá de la noche de Halloween, el día de Todos los Santos es un festivo que se vive en todas las zonas de España y que, más allá del sentimiento que en muchos despierta ese día, lo cierto es que también tiene su gastronomía propia. Seguramente una de las recetas más populares que se te vienen a la mente en este día son los buñuelos de viento, pero hay otro dulce típico especialmente en Cataluña durante estos días: los panellets.
Estos son unos dulces pequeños, normalmente redondos, que se elaboran con una base de almendra molida y batata que posteriormente se envuelve en piñones, aunque existen múltiples versiones que permiten hacer los panellets de otros sabores, como de chocolate, café, pistacho o coco, muy populares estos días en las pastelerías.
Si quieres saber cómo hacerlos para celebrar esta festividad, te damos la receta con la que puedes hacer una buena remesa de panellets con la que endulzar el Día de Todos los Santos.
Cómo hacer los panellets
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 batata
- 300 gramos de almendras molidas
- 200 gramos de azúcar
- 200 gramos de piñones
- Ralladura de un limón
Elaboración
Prepara la batata
Lo primero es cocinar la batata, que puedes hervirla en pedazos en una cazuela o asarla en el horno o en la freidora de aire.
Una vez listo, déjalo enfriar y retira la piel para luego triturarlo bien, ya sea con una trituradora o con la ayuda de un tenedor.
Mezcla los ingredientes
En un bol mezcla bien las almendras molidas con el huevo, la ralladura de limón y el azúcar y luego añade en esa mezcla la batata y remueve bien para conseguir una masa homogénea. Cubre la masa con papel film y déjala reposar en la nevera unas seis horas.
Forma las bolas
Una vez pasado este tiempo vas formando bolas pequeñas y las vas rebozando en los piñones.
Bate un huevo y pincela bien los panellets y vete colocándolos sobre una bandeja de horno con papel para horno.
Hornea
Hornea durante unos 15 minutos a 180ºC con calor por arriba y abajo vigilando que no se doren de más.
Una vez listos deja que se enfríen y ya puedes comerlos en el momento que quieras.